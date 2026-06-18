17 мая его квартира была серьёзно повреждена: взрывной волной выбило оконные рамы, пол засыпало стеклом и кусками бетона, повреждения были в комнате, кладовой, кухне и ванной. В статье «Зеленоград.ру» писал не о самой атаке, а о том, что город восстанавливает стены и окна, но люди не понимают, кто оплатит холодильники, стиральные машины, мебель и личные вещи.

Спустя несколько дней после публикации появился полицейский рапорт. В нём сказано, что в действиях «Зеленоград.ру» усматриваются признаки административного правонарушения по статье 15.5 КоАП Москвы.

Речь идёт о запрете на публикацию последствий прилётов БПЛА, которые 12 мая ввела антитеррористическая комиссия Москвы. Анонсируя запрет мэр Собянин говорил, что он нужен для «борьбы с фейками», решение принято в «целях недопущения распространения недостоверной информации».

Что недостоверного было в опубликованной статье, непонятно. Ни прилёт БПЛА по дому, ни видео разрушений в квартире, ни отсутствие компенсаций не подлежат сомнению — это неоспоримые факты.

В полиции житель объяснил, что не увидел в рассказе о повреждениях своей квартиры ничего противозаконного и «просто хотел помощи по возмещению материального ущерба» потерпевшим от налёта БПЛА.

Объяснение дал и главный редактор «Зеленоград.ру». Он рассказал в полиции, что материал появился после многочисленных обращений жителей, которые столкнулись с проблемами возмещения ущерба. По его словам, редакция опиралась на уже опубликованную мэром информацию о повреждении трёх домов и не нарушала решение антитеррористической комиссии.

Граница запрета остаётся непонятной. Что считать «последствиями» атаки: видео пролёта беспилотника, фото разрушенного фасада, рассказ о разрушенной квартире, повреждённых вещах или пост о том, что ребёнок проснулся ночью от работы ПВО?

При такой нарочито размытой формулировке становится невозможно даже добиваться компенсации ущерба, особенно когда власти отказываются её проводить. Этот риск читатели «Зеленоград.ру» обсуждали за день до атаки: «Почему нельзя написать, что мне в окно прилетел дрон?»"

Что дальше будет с объяснениями, которые взяла зеленоградская полиция, непонятно. Если протокол составят, «Зеленоград.ру» будет его оспаривать. Если штраф выпишут жителю, редакция готова его оплатить.

Тем временем с компенсациями ясности по-прежнему нет. В ответах властей, которые получил «Зеленоград.ру», внутреннюю отделку обещают восстанавливать за счёт города, но с техникой и мебелью ситуация остаётся запутанной: ответы — от «не предусмотрено» до «рассматривается».