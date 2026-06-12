Атаки беспилотников на Москву продолжаются вторую неделю подряд почти без перерыва. Однако самым массированным ударом остается 17 мая — зеленоградцы до сих пор устраняют последствия той ночи. В городе пострадали десятки квартир — выбитые окна, разрушенные стены, испорченная техника и мебель. Однако эти данные не афишируются, а механизм компенсаций остается размытым.
Редакция «Зеленоград.ру» получила официальные ответы префектуры, «Жилищника» и депутата о компенсациях после майской атаки БПЛА: что положено пострадавшим и будут ли компенсации за разбитое имущество. Ответы оказались разными — от прямого «не предусмотрено» до осторожного «рассматривается».
Стены, окна и внутреннюю отделку квартир восстанавливают за счёт города — силами Департамента капитального ремонта. Это префектура подтвердила официально, и жители это видят: рабочие работали посменно и круглосуточно.
За повреждённые машины не заплатят ничего. Действующими нормативными актами РФ и Москвы возмещение ущерба за транспортные средства за счёт бюджета не предусмотрено — это тоже официальный ответ префектуры, чёткий и без оговорок.
А вот с имуществом внутри квартир — холодильниками, стиральными машинами, мебелью — ситуация запутаннее.
На прямой вопрос об испорченной технике и мебели префектура ответила со ссылками на ФЗ-35 «О противодействии терроризму» и постановление правительства № 1928 — и тем самым сама назвала произошедшее террористическим актом. Это важно: именно для теракта в постановлении прописан отдельный механизм компенсации за утрату «имущества первой необходимости», причём без каких-либо требований о введении режима ЧС. Поправка, закрепившая этот механизм, вступила в силу в ноябре 2025 года.
В перечень «имущества первой необходимости» входят холодильник, плита, шкаф для посуды, стол, стул, кровать, телевизор. Предусмотрена фиксированная выплата: 78 375 рублей за частичную утрату и 156 750 рублей за полную — не рыночная стоимость, а ставка по закону.
Иными словами: механизм есть, теракт признан самой же префектурой, условия для выплат формально выполнены. Но были ли компенсации и сколько — мы узнать не можем, префектура скрывает эту информацию.
Редакция спрашивала, сколько обращений по поводу повреждённого имущества поступило в префектуру. Ответа не последовало. Вместо него — ссылка на решение Антитеррористической комиссии Москвы от 12 мая 2026 года, которым органам власти, СМИ и «иным субъектам» запрещено распространять информацию об атаках БПЛА, кроме официально опубликованной Минобороны или мэром.
Но редакция не спрашивала адреса попаданий или детали работы ПВО — только количество обращений по повреждённому имуществу. Почему такую статистику тоже нельзя раскрывать, префектура не объяснила. Прикрывать её антитеррористическим законом — странно.
На фоне официальных отписок оптимизмом выделяется ответ депутата Мосгордумы Титова. Он сообщил, что обращения от жителей к нему поступали и рассматривается вопрос о компенсации пострадавшим". Что именно и кем рассматривается — не уточнил, но это единственный ответ, где слово «компенсация» не сопровождается отказом.
Это не обещание выплат, но единственный из полученных ответов, где компенсации не исключаются
Также депутат добавляет, что пострадавшим «необходимо обратиться» в районную управу и официально зафиксировать факт и характер повреждений.
Если после атаки у вас пострадали техника, мебель или другое имущество внутри квартиры, а вы ещё не обращались в управу, сделайте это сейчас: подайте заявление и попросите официально зафиксировать повреждения. Даже если решение о выплатах пока не объявлено, без зафиксированного ущерба потом будет сложнее претендовать на компенсацию.