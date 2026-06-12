С техникой и мебелью ясности нет, хотя механизм выплат в законе есть

Стены, окна и внутреннюю отделку квартир восстанавливают за счёт города — силами Департамента капитального ремонта. Это префектура подтвердила официально, и жители это видят: рабочие работали посменно и круглосуточно.



За повреждённые машины не заплатят ничего. Действующими нормативными актами РФ и Москвы возмещение ущерба за транспортные средства за счёт бюджета не предусмотрено — это тоже официальный ответ префектуры, чёткий и без оговорок.



А вот с имуществом внутри квартир — холодильниками, стиральными машинами, мебелью — ситуация запутаннее.



На прямой вопрос об испорченной технике и мебели префектура ответила со ссылками на ФЗ-35 «О противодействии терроризму» и постановление правительства № 1928 — и тем самым сама назвала произошедшее террористическим актом. Это важно: именно для теракта в постановлении прописан отдельный механизм компенсации за утрату «имущества первой необходимости», причём без каких-либо требований о введении режима ЧС. Поправка, закрепившая этот механизм, вступила в силу в ноябре 2025 года.



В перечень «имущества первой необходимости» входят холодильник, плита, шкаф для посуды, стол, стул, кровать, телевизор. Предусмотрена фиксированная выплата: 78 375 рублей за частичную утрату и 156 750 рублей за полную — не рыночная стоимость, а ставка по закону.



Иными словами: механизм есть, теракт признан самой же префектурой, условия для выплат формально выполнены. Но были ли компенсации и сколько — мы узнать не можем, префектура скрывает эту информацию.