На что рассчитывать? Ни на что

Елена из того же корпуса 441 рассказала, что написала в районный чат — откликнулись единицы. Когда муж вызвал МЧС, к приехавшим службам подтянулись ещё несколько пострадавших. «Каждый сидит и молчит», — написала она в редакцию.

В корпусе 2038 пострадавших машин, по словам жительницы Елизаветы, около двадцати. Акты о повреждениях составляли утром после атаки, но на руки никому ничего не выдали — ни полиция, ни следователи. Следователь приезжал, осматривал, составлял протокол — документов тоже не оставил. Сегодня мужа Елизаветы вызвали на допрос; единственная бумага на руках — о признании потерпевшим. Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ — террористический акт.

Некоторые соседи сделали независимую экспертизу за свой счёт, но Елизавета не стала: по уголовному делу виновные — «неустановленные лица» с Украины, взыскать с них что-то невозможно. «Надежда только на местные власти, однако они не спешат помогать и ничего конкретного не отвечают», — написала она.

Екатерина из первого микрорайона пришла в штаб на следующий день после атаки и спросила, на что может рассчитывать. Сотрудник ответил коротко: «Ни на что». «В том же Солнечногорске людям помогли», — заметила она.