Машины разбиты, компенсаций нет: как зеленоградцы пытаются получить выплаты за ущерб от БПЛА 20.05.2026 ZELENOGRAD.RU

После атаки беспилотников в ночь на 17 мая в Зеленограде снова повреждены десятки автомобилей. Люди пишут заявления в полицию, обращаются к Собянину и объединяются в группы, но механизма выплат за повреждённые машины в Москве не существует. Это не новая проблема: некоторые жители ждут компенсации с прошлого года.

От шрапнели в лобовом до «тотала»

Евгений припарковал машину у корпуса 126. После атаки в салоне оказались осколки снаряда и стеклянные крошки, выбиты окна, деформирован весь кузов, оторван глушитель. ГИБДД приехала, но помочь отказалась: это не ДТП, не их компетенция. Машина восстановлению не подлежит — владелец оценивает её примерно в полтора миллиона рублей. Евгений написал заявление в полицию, вызвал независимую экспертизу и обратился к Собянину через mos.ru. Страховка — только ОСАГО, которое такие случаи не покрывает. «Что делать дальше — не знаю, никакой информации не нашёл», — написал он в редакцию.

Те, чьи машины стояли не в эпицентре, а в зоне взрывной волны, сталкиваются с другой проблемой. С первого взгляда машина может выглядеть целой — стёкла не разбиты, видимых вмятин нет. Но если присмотреться на солнце, кузов идёт волной: металл искажён взрывной волной. Такая машина стоит меньше 30% своей прежней цены. У других — шрапнель насквозь пробивает металл.

У корпусов 441 и 442 пострадали машины сразу нескольких жителей. Юлия представляет группу из шести автомобилистов: в кузовах сквозные отверстия, пробиты колёса, в салонах находят металлические шарики. Группа направила запросы в департамент ЧС, МЧС, написала заявления в полицию и обратилась к Собянину — сославшись на материал «Зеленоград.ру» о том, как Солнечногорск обещает выплачивать компенсации за машины.

На что рассчитывать? Ни на что

Елена из того же корпуса 441 рассказала, что написала в районный чат — откликнулись единицы. Когда муж вызвал МЧС, к приехавшим службам подтянулись ещё несколько пострадавших. «Каждый сидит и молчит», — написала она в редакцию.

В корпусе 2038 пострадавших машин, по словам жительницы Елизаветы, около двадцати. Акты о повреждениях составляли утром после атаки, но на руки никому ничего не выдали — ни полиция, ни следователи. Следователь приезжал, осматривал, составлял протокол — документов тоже не оставил. Сегодня мужа Елизаветы вызвали на допрос; единственная бумага на руках — о признании потерпевшим. Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ — террористический акт.

Некоторые соседи сделали независимую экспертизу за свой счёт, но Елизавета не стала: по уголовному делу виновные — «неустановленные лица» с Украины, взыскать с них что-то невозможно. «Надежда только на местные власти, однако они не спешат помогать и ничего конкретного не отвечают», — написала она.

Екатерина из первого микрорайона пришла в штаб на следующий день после атаки и спросила, на что может рассчитывать. Сотрудник ответил коротко: «Ни на что». «В том же Солнечногорске людям помогли», — заметила она.

С прошлого года ничего не изменилось

В июле 2025 года у корпуса 2033, по данным жителей, пострадало больше 27 машин — пять утилизированы полностью, остальные повреждены. Жители собрали коллективное письмо и направили его депутату, в префектуру, мэрию и администрацию президента. Везде одно: мэрия спускает в префектуру, префектура отвечает, что «нет документальных оснований для выплат». Никто из пострадавших компенсации не получил.

Елизавета из соседнего корпуса 2038 это подтверждает: в прошлом году у корпуса 2033 сгорели несколько машин полностью (на видео) — владельцы получили только отписки.

Денис из 20-го микрорайона подал заявление участковому в 2025 году и больше никуда не обращался — решил, что, раз заявление приняли, значит процесс идёт. Машина получила сколы по всему кузову от выбитых окон соседнего дома. Компенсации тоже нет.

Власти: «Порядок не определен»

Ещё в августе 2025 года первый заместитель префекта ответил жительнице корпуса 2033 официально: «Порядок и условия оказания соответствующих видов помощи физическим и юридическим лицам в городе Москве не определён». Единственное, что предложила префектура — обратиться в департамент труда и социальной защиты и в страховую компанию по КАСКО, если оно есть.

Депутат Мосгордумы Титов, к которому также обратились жители, ответил, что вопрос не входит в компетенцию Думы и денег у депутатов нет, однако он «предпринимает все необходимые меры для поиска возможных путей и механизмов оказания помощи». С тех пор ничего не изменилось.

Что делать и на что рассчитывать

Прежде всего — сфотографировать повреждения, написать заявление в полицию и обратиться в управу с заявлением о причинённом ущербе. Без этого никакие дальнейшие шаги невозможны.

Заявление в полицию нужно для возбуждения уголовного дела — формально в его рамках можно подать гражданский иск к виновнику, хотя взыскать что-то с «неустановленных лиц» на практике крайне сложно.

Но чем больше зафиксированных обращений — тем сложнее властям игнорировать проблему.

Выплатят ли страховку

ОСАГО этот случай не покрывает — оно возмещает только ущерб третьим лицам в ДТП. У Евгения, чья машина у корпуса 126 восстановлению не подлежит, была только базовая страховка — именно поэтому страховая выплата ему недоступна.

Стандартное КАСКО тоже, скорее всего, не поможет: атаки БПЛА правоохранители квалифицируют именно как террористический акт по статье 205 УК РФ — это следует из документов, которые получали пострадавшие зеленоградцы. А теракт — стандартное исключение из страхового покрытия по статье 964 Гражданского кодекса.

Пострадавшим в июле 2025 года в Следственном комитете сказали прямым текстом: «Не рассчитывайте — вы проходите как террористический акт, все претензии туда». То есть судиться предлагают с теми, кто запускал беспилотник.

Расширенные полисы, в которых включён риск повреждения машины от БПЛА, существуют. Страховая компания классифицирует падение беспилотника и его обломков как «противоправные действия третьих лиц», тем самым обходя статью ГК.

Нужен ли режим ЧС

По федеральным правилам автомобили не входят в перечень имущества, за которое положены выплаты при чрезвычайной ситуации. Но именно его введение даёт региону юридическое основание принять собственное постановление и включить в него машины.

В Ростовской области платят до 500 тысяч рублей за повреждённую машину и до миллиона за утраченную. В Воронежской области платят до 400 тысяч рублей за уничтоженную машину и до 100 тысяч за повреждённую — причём власти недавно урезали лимит с миллиона до 400 тысяч.

Солнечногорск ввёл ЧС в день атаки и установил выплаты до 29 мая — порядок, закреплённый отдельным постановлением ещё в декабре 2025 года, прямо предусматривает компенсацию за повреждённые личные автомобили. Предварительно администрация обследует пострадавшие объекты и документирует ущерб — на основании этого рассчитываются суммы.

Депутаты Госдумы Гусев и Делягин написали председателю Правительства Мишустину с предложением включить автомобили в федеральный перечень — косвенное признание того, что сейчас их там нет.

Москва режим ЧС после атак БПЛА не вводила ни разу и отдельного постановления о компенсациях за машины в открытом доступе нет. Последние обновления на сайте городского департамента по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям датированы 2024 годом.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
автомобиль, ремонт, префектура, дроны, беспилотники, бпла, страхование
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Машины разбиты, компенсаций нет: как зеленоградцы пытаются получить выплаты за ущерб от БПЛА Новости
На беговую разминку с призами приглашают организаторы Зеленоградского полумарафона Новости
Зеленоградцев старшего возраста приглашают на полезные прогулки по лесу с экскурсоводом — первая состоится 21 мая в 5-м микрорайоне Новости
Зеленоградские художники выходят на улицы Новости
Детский сад «Теремок» приглашает на день открытых дверей Новости
Чёрное озеро официально закрыли для посещений. Но физически перекрыть проходы не получается Новости
Ретро-концерт организуют в пятницу вечером в 15-м микрорайоне Новости
Семейный досуг выходного дня в парке — шатер чтения, творчества и интерактивов на Школьном озере открывает сезон 23 мая Новости
Новую остановку добавят автобусам 16, 400 т и 32к Новости
Михаил Каптюг расскажет о мифах и фактах о здоровье Новости
Сиреневый фестиваль в Шахматово — в выходные в усадьбе Блока пройдет красивый праздник с концертной и театральной программой Новости
Самокатчик получил три года условно за аварию, в которой тяжело пострадала его пассажирка Новости
Скидки до 2 млн и рассрочка 0%: как развивается «Новое Бакеево Современный квартал» Реклама
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 30 мая на веранде фудмола «Станция» Новости
Жителям Солнечногорска выплатят компенсации за машины, повреждённые при атаке БПЛА. Как быть москвичам, непонятно Новости
23 мая студии танцев DDC исполняется 10 лет Реклама
Огромный столб дыма поднимается возле Зеленограда Новости
На большом экране в Зеленограде покажут оперу Джузеппе Верди «Дон Карлос» — знаменитую историческую драму о любви и долге в интерпретации Кирилла Серебренникова Новости
Главу управы Крюково освободили от должности Новости
Зарядные станции для электромобилей установили в МЖК Новости
Детский велофестиваль — 23 мая в 15-м микрорайоне Новости
Болезнь легче предупредить, чем лечить Реклама
Соревнование по бегу «Крюковские версты» — 23 мая в 17-м микрорайоне Новости
Вокруг Зеленограда запретили прокат самокатов — Андреевка и Ржавки теперь вне зоны Новости
Бенто-ланчи весь день + розыгрыш сета роллов в Инари-ками Реклама
Как должны работать кондиционеры в автобусах? И куда жаловаться, если в салоне жарко Гид
Ленинградский вокзал готовят к открытию после масштабной реконструкции Новости
Скидка 30% на товары для творчества в магазинах «Я Сама» Реклама
Строители приступили к ремонту фасада корпуса 2038, поврежденного после атаки БПЛА Новости
На Ленинградском вокзале изменилась нумерация путей для электричек и поездов Новости
Военкомат на Панфиловском проспекте открылся после ремонта Новости
Летние интенсивы по английскому языку для детей и взрослых Реклама
Картинки с выставки: как наряжались местные крестьянки в прошлом веке Истории
Финалистка литературной премии «Ясная поляна» презентует книгу в Зеленограде — 21 мая во «Флейте» Новости
FCDBC Kids подаст заявку для участия в лиге «На Пике» Новости
Погулять по красивому майскому маршруту, чтобы узнать и полюбить город заново — экскурсию по долине реки Каменки проведут вечером 28 мая Новости
Последствия атаки БПЛА оперативно устраняют в 1, 2 и 4-м микрорайонах Новости
Технорокетс — испытайте себя в ракетных видах спорта Реклама
Волонтёры из Дворца творчества победили на кинофестивале с фильмом-сказкой о спасении потерявшегося кота в 9-м микрорайоне Новости
Летние интенсивы 14+ «Старт карьеры» от тинс Холл Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру