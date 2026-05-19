Жителям Солнечногорска выплатят компенсации за машины, повреждённые при атаке БПЛА. Как быть москвичам, непонятно 19.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Рано утром 17 мая администрация Солнечногорска ввела режим чрезвычайной ситуации в местах падений беспилотников и официально опубликовала порядок выплат за поврежденное имущество.

Куда упали БПЛА в Солнечногорском округе

В документе перечислены пять адресов, попавших в зону происшествия:

  • торговый центр «Зеленопарк»

  • нефтеналивная станция «Солнечногорская» в деревне Дурыкино

  • Голубое, улица Лесная, дом 107, и улица Озёрная, дом 105

  • Майдарово, улица Деревенская, дом 6 М

  • деревня Есипово, СНТ «Крот», дом 28

Что именно произошло по каждому адресу — упали ли сами беспилотники, обломки после работы ПВО или там зафиксированы повреждения — в постановлении не уточняется. Сказано лишь, что в этих местах проводится ликвидация последствий падения беспилотников. Однако это официально и публично фиксирует места падения БПЛА.

Уровень реагирования — местный: с ситуацией справляется администрация округа своими силами, область и федеральные службы не подключаются. Сегодня было опубликовано постановление, отменяющее режим ЧС с 20 часов 18 мая.

Компенсации за поврежденное имущество

Для жителей в постановлении предусмотрено несколько мер. Если чьё-то жильё окажется непригодным для проживания, людей разместят в маневренном фонде. На местах падения организована охрана силами полиции, чтобы обеспечить сохранность имущества граждан. 18 мая администрация планировала обследование строительных конструкций пострадавших зданий и фиксацию повреждений имущества. Прошло ли оно и каковы результаты — пока неизвестно.

До 29 мая администрация должна организовать выплаты пострадавшим — по порядку, утверждённому ещё в декабре 2025 года. Этот порядок прямо предусматривает финансовую помощь физическим лицам, чьи «недвижимое имущество или личные транспортные средства пострадали в результате террористических атак беспилотными летательными аппаратами». Если денег в местном бюджете не хватит, администрация обратится за средствами из резервного фонда правительства области.

Неожиданная публичность

19 мая глава округа Константин Михальков снова объявил об угрозе беспилотников и дал жителям инструкции.

Это первый случай, когда в соседнем с Зеленоградом округе публично объявляют об угрозе БПЛА. До этого беспилотную опасность регулярно объявляли только в Истринском округе.

Чего не делают власти Москвы

В Москве после падений беспилотников публичным стал лишь информационный вакуум — накануне налёта мэрия ввела административную ответственность за сообщения о последствиях атаки БПЛА. Мэр Собянин подал это как меру по «борьбе с фейками», но фактически это привело к почти полной тишине в публичном пространстве.

Аналогичных Солнечногорского постановлений с адресами и обязательствами по выплатам не публикуется. Режим ЧС не вводится или о нем публично не сообщают, перечня пострадавших объектов в открытом доступе нет. Городской порядок, который предусматривал бы компенсации за повреждённые при атаках БПЛА личные автомобили, в публичных документах отсутствует — выплаты, о которых сообщала мэрия, касались пострадавших квартир.

Владельцы застрахованных машин могут обращаться в страховые компании, по остальным случаям порядок действий пока уточняется, сказал вчера корреспонденту «Зеленоград.ру» экс-глава управы Крюково, на территории которого повреждены несколько домов и автомобилей.

Публичных оповещений об угрозе БПЛА в Москве тоже не делают. Сообщения мэра Собянина касаются только работы ПВО — задним числом, после того как обломки уже падали. Всё, что мэр сказал о последствиях атаки 17 мая — о пострадавших на московском НПЗ и трёх поврежденных домах. Что это за дома, непонятно. Тем более, даже в Зеленограде поврежденных домов больше трёх.

Разница в подходах принципиальная. Область фиксирует происшествие документом, называет адреса, оповещает заранее и берёт на себя обязательства. Москва публично ограничивается сообщениями о работе ПВО.

Что делать, если пострадала ваша машина или квартира

Жителям пострадавших домов в Солнечногорском округе имеет смысл обращаться напрямую в администрацию — порядок выплат уже действует.

Жителям Зеленограда, чьё имущество пострадало при падениях БПЛА, обращаться нужно в префектуру и управу.

Если ваша машина или квартира пострадали, а компенсации не последовало — напишите нам на news@zelenograd.ru. Мы собираем такие случаи, чтобы задать вопросы городу.

