Чего не делают власти Москвы

В Москве после падений беспилотников публичным стал лишь информационный вакуум — накануне налёта мэрия ввела административную ответственность за сообщения о последствиях атаки БПЛА. Мэр Собянин подал это как меру по «борьбе с фейками», но фактически это привело к почти полной тишине в публичном пространстве.

Аналогичных Солнечногорского постановлений с адресами и обязательствами по выплатам не публикуется. Режим ЧС не вводится или о нем публично не сообщают, перечня пострадавших объектов в открытом доступе нет. Городской порядок, который предусматривал бы компенсации за повреждённые при атаках БПЛА личные автомобили, в публичных документах отсутствует — выплаты, о которых сообщала мэрия, касались пострадавших квартир.

Владельцы застрахованных машин могут обращаться в страховые компании, по остальным случаям порядок действий пока уточняется, сказал вчера корреспонденту «Зеленоград.ру» экс-глава управы Крюково, на территории которого повреждены несколько домов и автомобилей.

Публичных оповещений об угрозе БПЛА в Москве тоже не делают. Сообщения мэра Собянина касаются только работы ПВО — задним числом, после того как обломки уже падали. Всё, что мэр сказал о последствиях атаки 17 мая — о пострадавших на московском НПЗ и трёх поврежденных домах. Что это за дома, непонятно. Тем более, даже в Зеленограде поврежденных домов больше трёх.

Разница в подходах принципиальная. Область фиксирует происшествие документом, называет адреса, оповещает заранее и берёт на себя обязательства. Москва публично ограничивается сообщениями о работе ПВО.