Квартира под ноль

О Владимире из 2038 корпуса «Зеленоград.ру» узнал от его родственницы — она звонила в редакцию, искала группу пострадавших и пыталась понять, что делать дальше.

Квартира Владимира пострадала полностью. Взрывной волной вырвало оконные рамы и отбросило их до противоположных стен; пол засыпан битым стеклом и кусками бетона. Повреждения прошли по всем помещениям — комната, кладовая, кухня, досталось и ванной.

Сейчас квартира стоит с голыми стенами, и видно весь масштаб: зашпаклеванные трещины, пробоины. Вдоль оконного проёма кладку уже восстановили, поставили новую раму.

В ночь атаки Владимиру и его отцу повезло. Отец был в ванной, сам Владимир в этот момент выходил из квартиры — поэтому, когда ударило, ни тот, ни другой не пострадали.

Сейчас в квартире работают ремонтники, управиться обещали к выходным, но людей не хватает и сроки сдвигаются. Кого именно прислали, Владимир точно не знает — рабочий ответил, что из «Жилищника», хотя восстановлением домов занимаются подрядчики Департамента капитального ремонта. Но проблема не в том, что жители не знают, кто именно пришёл к ним с ремонтом, а в том, что они не понимают, что им теперь положено.