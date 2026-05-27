После атаки беспилотников 17 мая в пострадавших домах восстанавливают стены и окна за счёт города. Но вопрос с имуществом внутри квартир — холодильниками, стиральными машинами, мебелью — остаётся открытым. Как и с пробитыми шрапнелью машинами, жители пока не понимают, будет ли компенсация. Узнали у зеленоградцев о масштабах ущерба — возможно, части пострадавших понадобится благотворительная помощь.
О Владимире из 2038 корпуса «Зеленоград.ру» узнал от его родственницы — она звонила в редакцию, искала группу пострадавших и пыталась понять, что делать дальше.
Квартира Владимира пострадала полностью. Взрывной волной вырвало оконные рамы и отбросило их до противоположных стен; пол засыпан битым стеклом и кусками бетона. Повреждения прошли по всем помещениям — комната, кладовая, кухня, досталось и ванной.
Сейчас квартира стоит с голыми стенами, и видно весь масштаб: зашпаклеванные трещины, пробоины. Вдоль оконного проёма кладку уже восстановили, поставили новую раму.
В ночь атаки Владимиру и его отцу повезло. Отец был в ванной, сам Владимир в этот момент выходил из квартиры — поэтому, когда ударило, ни тот, ни другой не пострадали.
Сейчас в квартире работают ремонтники, управиться обещали к выходным, но людей не хватает и сроки сдвигаются. Кого именно прислали, Владимир точно не знает — рабочий ответил, что из «Жилищника», хотя восстановлением домов занимаются подрядчики Департамента капитального ремонта. Но проблема не в том, что жители не знают, кто именно пришёл к ним с ремонтом, а в том, что они не понимают, что им теперь положено.
За счёт города возводят стены, ставят окна, заделывают трещины. Работают круглосуточно и посменно — днём внутри, ночью по фасаду. Жильцы относятся к шуму с пониманием: первые дни после атаки было не до сна, а рабочих физически не хватает, чтобы успеть быстрее.
При осмотре квартир составляли акты — описывали, что повреждено и что подлежит замене, в том числе по личным вещам и технике. Как сообщила в штабе представитель «Жилищника», для возмещения за испорченное имущество нужно написать заявление в управу — рассматривать его будет уже управа. То есть путь хотя бы обозначен, но будет ли по нему реальная компенсация — неизвестно. На вопрос, шла ли речь о возмещении за мебель и технику, Владимир отвечает коротко: пока только ремонт.
Есть и отдельная тревога, о которой говорят жильцы: ремонт восстанавливает то, что видно, но надёжность конструкций под вопросом. У одной из жительниц после установки новой рамы выяснилось, что стена под окном шатается, — её снова пришлось разбирать.
Прохожий, заглянувший во двор, масштаба не оценит: на вид пострадало около десятка квартир. Но старшая по дому, которая знает ситуацию изнутри, говорит примерно о тридцати. Косвенно это подтверждают и контейнеры у дома, куда выносили испорченные вещи и технику. Сами переполненные баки застать уже не удалось — их к тому времени вывезли.
«Людям делают ремонт до муниципального состояния, но, видимо, это и всё. Я лично не знакома с соседями из пострадавших квартир, но, судя по тому, что выносят в контейнеры у дома, — таких немало», — рассказала одна из жительниц корпуса 2038.
Пока в квартирах работают ремонтники, жить там невозможно. Временное жильё, по словам жителей, пострадавшим не предлагали, поэтому они устраиваются сами: кто-то уехал к знакомым или на дачу, а у кого такой возможности нет — остаются в квартире вместе с рабочими. В «Жилищнике», впрочем, утверждают обратное — что жильё предлагали, но никто им не воспользовался.
У одной из жительниц во время взрыва по балкону «летала» стиральная машина. Как она теперь будет стирать — вопрос. У других побило холодильники, микроволновки, мебель. Для семьи, которой нужно заново обставлять разорённую квартиру, это серьёзные расходы.
Одна стиральная машина обойдётся в несколько десятков тысяч рублей, холодильник — ещё дороже; если семье нужно разом обновить технику и мебель в разорённой квартире, счёт идёт на сотни тысяч.
«Дальше-то что? Мы сами должны всё это покупать или нам какую-то компенсацию дадут?» — формулирует общий вопрос родственница Владимира.
Понятного ответа на этот вопрос сейчас нет. Поэтому пострадавшие, как и владельцы машин, вместе пишут обращения и пытаются добиться хоть какой-то реакции. Настрой у людей решительный. «Будем у управы палатки разбивать, если ничего не ответят», — говорит одна из жительниц.
«Зеленоград.ру» направил запросы в мэрию, префектуру, «Жилищник» и депутатам — рассматривается ли в принципе возможность компенсации за повреждённое имущество. Тема остаётся открытой: как только появятся ответы, мы расскажем о них.