Одного отфутболить легко

На каком-то этапе человек понимает, что в одиночку ничего не добьётся: поодиночке обращения теряются, и администрации проще отмахнуться от каждого по отдельности. «Один ходит со своей бедой, этот сигнал слишком слабый, — объясняет логику объединения один из активистов. — А когда их будет 50 человек, 100 человек, пострадавших от налётов по городу, это уже громкая сила».

Группы возникают стихийно, иногда прямо в ночь атаки: люди выходят во двор, видят повреждения, обмениваются телефонами, потом кто-то заводит чат. У корпуса 2038 начинали втроём — сейчас в группе 15 человек, хотя пострадало не менее 20 машин. В четвёртом микрорайоне объединились шесть автомобилистов. Такие сообщества действуют параллельно и между собой почти не пересекаются: каждое складывалось само по себе, вокруг своего двора. Кто-то знает соседей из других корпусов, но это разрозненные группы людей, пришедших к одной и той же мысли независимо друг от друга.

После публикации статьи «Зеленоград.ру» о пострадавших машинах в редакцию позвонила женщина — она помогает родственнику из корпуса 2038, у которого пострадала квартира, и искала информацию: куда обращаться, есть ли другие пострадавшие.

«На протяжении четырёх дней ходим как котята слепые — даже не знаем, что делать. Когда кто-то умирает, есть пошаговая инструкция: позвони в полицию, участковому, в скорую. А здесь вообще никаких инструкций» — объяснила она.