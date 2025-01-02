Как фитнес-клуб «Грин Сити» может возобновить работу — предложение одного из кредиторов 02.01.2025 ZELENOGRAD.RU

Фитнес-клуб «Грин Сити» закрылся без предупреждения в конце декабря — «по техническим причинам», сообщают клиентам. Компания, учредителем которой является владелец клуба Александр Дмитриев, признана банкротом. Клиенты с действующими абонементам негодуют и пытаются вернуть свои деньги. Рассказываем, что мы знаем в данный момент о ситуации и перспективах открытия клуба.

Почему клуб не может продолжать работать?


Старейший зеленоградский фитнес-клуб находится в здании бывшего ДК «Микрон» в Северной промзоне. Из-за долгов компании «Самсон-Лига» перед компанией «Микрон» за коммунальные услуги сейчас ограничена подача электричества и тепла в это здание. Соответственно, фитнес работать не может. Площадь клуба — более 4 тысяч квадратных метров.

Очевидно, владелец не смог расплатиться по долгам. «Самсон-Лига» взяла кредит в СДМ-банке для покупки здания у «Микрона», но обслуживать его не смогла. Процедура банкротства началась почти год назад, когда было введено наблюдение. Его цель — сохранить имущество должника, проанализировать его финансовое состояние и требования кредиторов. А требования заявили банк, налоговая, департамент городского имущества, «Микрон» и физические лица. Общая сумма долгов — почти 94 миллиона рублей.

Почему у владельца образовались такие долги?

Своим мнением о причинах банкротства с «Зеленоград.ру» поделился предприниматель, кредитор и клиент клуба «Грин Сити» Евгений Елагин.

— Думаю, к этому привела совокупность причин. В 2021 году, когда я, в числе прочих, давал деньги на развитие компании, она была вполне преуспевающей. Спад начался в начале 2023-го. Возможно, Александр (Дмитриев) неправильно оценил бизнес-риски. В «Грин Сити» начали делать термы — банный комплекс. Это были большие строительно-ремонтные работы, очень дискомфортные для посетителей. Могу это подтвердить как клиент. Люди стали уходить. Открытие терм задержалось на 8-9 месяцев, а за это время открылся «Термоленд» в «Зеленопарке» — прямой конкурент.

Плюс, Александр не потянул филиал клуба в 18-м микрорайоне, который в итоге пришлось закрыть. Отток клиентов. Плюс, вероятно, ставки по кредитам росли.

Хотя на мой взгляд, в итоге «Грин Сити» стал лучше, клиентов было достаточно много — в том числе, пенсионеров. Всё-таки цены были в среднем ниже, чем в других фитнес-клубах. Я хожу в этот клуб, и сейчас нахожусь в такой же ситуации, как и другие клиенты.

«Гринсити» может открыться, если кредиторы договорятся

Банкротство не означает, что клуб будет окончательно закрыт (хотя это не исключено). Судебный процесс может идти своим чередом, параллельно каким-либо действиям со зданием клуба. Мировое соглашение — с тем, чтобы «Микрон» выкупил здание клуба обратно, — готовилось в арбитражном суде, но по неизвестным пока причинам подписано не было. Фактически с момента введения процедуры банкротства Дмитриев полномочия утратил, имуществом распоряжается конкурсный управляющий Игорь Азбиль. На вопросы «Зеленоград.ру» он не ответил.

Но у бизнеса есть предложения. Например, Евгений Елагин предлагает взять в аренду площади «Грин Сити», чтобы расплатиться за «коммуналку», снова открыть клуб, дать возможность людям отходить свои действующие абонементы и на пару-тройку месяцев привлечь новых клиентов. А дальше здание с большой вероятностью выставят на торги.

 — Банкротство — долгая процедура, она может тянуться и полгода, и год. Все стороны заинтересованы в том, чтобы площади фитнес-клуба эксплуатировались, нормально содержались, особенно в зимний сезон. Я или связанные с «Грин Сити» компании («Гринфит», «Гринландия») можем взять клуб в аренду. Люди придут после новогодних праздников, новым клиентам можно предлагать краткосрочные абонементы — на месяц, два, три. Таким образом текущие коммунальные долги перед «Микроном» могут быть погашены. Для этого нужно договориться с конкурсным управляющим, СДМ-банком, «Микроном». Кстати, в клубе много клиентов — сотрудников «Микрона». И, в конце концов, это социально ориентированная компания.

Микрон комментировать для «Зеленоград.ру» ситуацию с «Грин Сити» отказался.

Клиентам обещают открытие после праздников, но мало кто верит

Люди с действующими абонементами оказались перед закрытыми дверями и стали писать менеджерам. Ответы получали (если получали) такие: «Клуб закрыт по техническим причинам». Или более развернутые: «Клуб закрыт по причине ремонта, прессе не верить! После праздников заработает, по открытию всем вышлю смс-оповещение. Разорился партнер, с которыми мы не работаем более трёх лет».

Партнер — это, вероятно, упомянутый банкрот «Самсон-Лига». Юридически, действительно, судебные претензии есть только к этой компании, а договоры на оказание услуг клиенты заключали с другими юрлицами. Фактически же эти юрлица связаны через учредителя с «Самсон-Лига» и зарегистрированы по тому же адресу. В частности, клиенты фитнес-клуба заключали соглашения на предоставление членства в фитнес-клубе с ООО «Гринфит» и индивидуальным предпринимателем Владимиром Заикиным.

Типичную историю рассказал Василий, постоянный клиент фитнес-клуба «Гринсити» с 2019 года. «Моя клубная карта действовала до 14 ноября. 1 сентября я оплатил новый абонемент на 15 месяцев авансом. Оплата ушла ИП Заикину В.П за будущий контракт (дата заключения нового договора — дата первого занятия после окончания старого договора). В декабре я решил воспользоваться абонементом — и не смог, поскольку клуб закрылся. Деньги мне возвращать отказываются, отвечают: „Как только клуб откроется, можете прийти за возвратом и написать заявление“. Когда он откроется, и откроется ли вообще, неизвестно». Добавим, по данным системы «Контур.Фокус», ИП Заикин В.П. прекратил деятельность 25 декабря.

Возмущенные клиенты объединились (в телеграм-чате уже больше 400 человек) и пытаются вернуть деньги путём досудебных претензий и исковых заявлений. Некоторые — с помощью банка, через который проходили платежи за абонементы. Поскольку в этой ситуации нарушены права потребителей, то может помочь Роспотребнадзор. Для этого нужны заявления от пострадавших в организацию, с которой заключен договор (чем больше, тем лучше), отправленные по почте заказным письмом. После получения от почты описи отправленных документов надо обратиться в зеленоградский отдел Роспотребнадзора и привезти копию заявления, договора, подтверждение оплаты абонемента, опись документов, копию паспорта. Ведомство организует коллективный иск с взысканием средств за неоказанные услуги в пользу потребителей. Правда, чиновники до 9 января на каникулах.

Есть и клиенты, которые решили не ввязываться в суды или просто решили дождаться открытия «Грин Сити». И взяли абонементы в другой зеленоградский фитнес-клуб, где встретили… знакомых тренеров из «Грин Сити». Они уже поменяли место работы. Так что не доверять словам менеджеров об открытии клуба после праздников есть основания.

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