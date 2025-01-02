Клиентам обещают открытие после праздников, но мало кто верит

Люди с действующими абонементами оказались перед закрытыми дверями и стали писать менеджерам. Ответы получали (если получали) такие: «Клуб закрыт по техническим причинам». Или более развернутые: «Клуб закрыт по причине ремонта, прессе не верить! После праздников заработает, по открытию всем вышлю смс-оповещение. Разорился партнер, с которыми мы не работаем более трёх лет».

Партнер — это, вероятно, упомянутый банкрот «Самсон-Лига». Юридически, действительно, судебные претензии есть только к этой компании, а договоры на оказание услуг клиенты заключали с другими юрлицами. Фактически же эти юрлица связаны через учредителя с «Самсон-Лига» и зарегистрированы по тому же адресу. В частности, клиенты фитнес-клуба заключали соглашения на предоставление членства в фитнес-клубе с ООО «Гринфит» и индивидуальным предпринимателем Владимиром Заикиным.

Типичную историю рассказал Василий, постоянный клиент фитнес-клуба «Гринсити» с 2019 года. «Моя клубная карта действовала до 14 ноября. 1 сентября я оплатил новый абонемент на 15 месяцев авансом. Оплата ушла ИП Заикину В.П за будущий контракт (дата заключения нового договора — дата первого занятия после окончания старого договора). В декабре я решил воспользоваться абонементом — и не смог, поскольку клуб закрылся. Деньги мне возвращать отказываются, отвечают: „Как только клуб откроется, можете прийти за возвратом и написать заявление“. Когда он откроется, и откроется ли вообще, неизвестно». Добавим, по данным системы «Контур.Фокус», ИП Заикин В.П. прекратил деятельность 25 декабря.

Возмущенные клиенты объединились (в телеграм-чате уже больше 400 человек) и пытаются вернуть деньги путём досудебных претензий и исковых заявлений. Некоторые — с помощью банка, через который проходили платежи за абонементы. Поскольку в этой ситуации нарушены права потребителей, то может помочь Роспотребнадзор. Для этого нужны заявления от пострадавших в организацию, с которой заключен договор (чем больше, тем лучше), отправленные по почте заказным письмом. После получения от почты описи отправленных документов надо обратиться в зеленоградский отдел Роспотребнадзора и привезти копию заявления, договора, подтверждение оплаты абонемента, опись документов, копию паспорта. Ведомство организует коллективный иск с взысканием средств за неоказанные услуги в пользу потребителей. Правда, чиновники до 9 января на каникулах.

Есть и клиенты, которые решили не ввязываться в суды или просто решили дождаться открытия «Грин Сити». И взяли абонементы в другой зеленоградский фитнес-клуб, где встретили… знакомых тренеров из «Грин Сити». Они уже поменяли место работы. Так что не доверять словам менеджеров об открытии клуба после праздников есть основания.