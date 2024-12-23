9 декабря в отношении ООО «Самсон-Лига» было начато конкурсное производство — это процедура, применяемая при банкротстве с целью удовлетворение требований кредиторов за счёт денежных средств, вырученных от продажи имущества должника на торгах.

Банкротство этой компании началось ещё в январе, когда было введено так называемое «наблюдение», цель которого — сохранить имущества должника. За это время проводился анализ финансового состояния, составлялся реестр требований кредиторов. В ходе наблюдения, требования заявили СДМ Банк, Микрон, департамент имущества, налоговая служба и физические лица. Общая сумма долгов составила почти 94 миллиона рублей.

Что делать клиентам клуба с действующими абонементами, пока непонятно — абонементы продавали от других юридических лиц. Когда в январе «Грин сити» внезапно закрыл филиал в Крюково, некоторые клиенты подавали иски в суд с требованием вернуть неизрасходованные по абонементам деньги. Если ли перспектива у подобных исков сейчас, неизвестно.