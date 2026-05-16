«Почему нельзя написать, что мне в окно прилетел дрон?» Большинство читателей «Зеленоград.ру» не поддержали запрет на сообщения о последствиях атак БПЛА 16.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Среди определившихся читателей «Зеленоград.ру» 76% выступили против запрета на распространение информации о последствиях атак БПЛА до официальных сообщений, который ввели в Москве с 12 мая.

Обсуждение быстро вышло за рамки вопроса о фото и видео: читатели спрашивают, можно ли будет публично написать о происшествии у дома или предупредить соседей.

В комментариях к опросу многие спорили не с запретом публиковать кадры работы ПВО, а с широтой формулировок. Один из читателей сформулировал это так: «С [ограничением] публикации видео я согласен, и это правильно, но почему я не могу написать, что мне/соседу в окно прилетел дрон?» Другие задавали похожие вопросы: «А смысл утаивать уже случившееся?» и «Люди же не слепые и не глухие, все всё видят».

Сторонники ограничений отвечали, что публикации могут помочь противнику. Один из комментариев: «Это для того, чтобы по вашим видео враг не скорректировал следующий удар». Ещё одна, более умеренная позиция: запрет может восприниматься спокойнее, если официальная информация появляется быстро и содержательно.

Запрет обсуждают на фоне продолжающихся атак БПЛА. В последние дни они идут безостановочно — только за сегодня уже сбито 15 беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр Собянин сообщает скупо, в одну строку, почти никогда не уточняя детали.

Но эти атаки не абстрактная угроза для Зеленограда, через который беспилотники летят на Москву. Например, на днях в Истре после падения обломков БПЛА загорелся частный дом, сообщила глава округа Татьяна Витушева. Как быть в этом случае? Можно ли сообщать о последствиях? Ведь событие произошло на территории области. А если о нём сообщит житель Зеленограда или Москвы, наступит ли ответственность? Непонятно…

Если последствия атаки проявятся, как в прошлом году, в промзоне или у жилых домов, смогут ли жители и СМИ до официальной публикации сообщить соседям, что именно произошло рядом, и не будет ли такое сообщение считаться нарушением?

Пока же сообщать о происшествиях можно только непублично — в правоохранительные органы и экстренные службы, например, по номеру 112.

