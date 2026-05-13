Запрет касается текстов, фото и видео о совершении терактов, в том числе с использованием беспилотников и иных средств поражения, а также о действиях диверсионно-разведывательных групп.

Публиковать такие сведения нельзя до того, как информация будет официально распространена Минобороны России или появится в официальных каналах мэра Москвы.

Сообщать о таких происшествиях в правоохранительные органы и экстренные службы можно, если обращение не публичное. Например, можно позвонить в 112.

Ограничения бессрочные — действуют до отдельного решения.

За нарушение предусмотрены административные штрафы: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч. Основание — статья 15.5 КоАП Москвы, которая предусматривает ответственность за неисполнение решения государственного органа. В данном случае речь идёт о решении Антитеррористической комиссии.

Похожие запреты уже вводились в большинстве регионов России. По подсчётам ТАСС, к концу апреля 2026 года ограничения на публикацию и распространение фото и видео последствий атак БПЛА действовали в 64 из 89 регионов. Почему комиссия приняла это решение именно сейчас, неизвестно.