Курьерский «велосипед» смогли разогнать до 87 км/ч — в Москве начали измерять их реальную скорость 19.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Московские власти нашли способ проверять прямо на улице, чем на самом деле являются курьерские электровелосипеды. Во время рейдов транспорт прогоняют через мобильный стенд — нередко выясняется, что «велосипед» может развить скорость свыше 70 км/ч.

Схема рейда выстроена так: инспекторы ГИБДД останавливают курьера и проверяют документы, сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) сверяют данные в системе АИС «Таксомотор», затем транспорт раскручивают на платформе с датчиками.

Если максимальная скорость превышает 25 км/ч, такой транспорт юридически считается мопедом: нужны права категории М, а на тротуар въезд закрыт. Курьеру грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, курьерской службе — до 200 тысяч.

МАДИ составляет административный материал и направляет дело в мировой суд. Транспорт нарушителя эвакуируют на штрафстоянку. В ходе одного рейда с 22 по 24 мая сотрудники Госавтоинспекции составили почти четыре тысячи административных материалов в отношении велокурьеров.

Ежедневно в Москве на линию выходит около 36 тысяч доставщиков, развозящих до 700 тысяч заказов. Без стенда определить реальную мощность и скорость транспорта прямо на улице нельзя — это выясняют только с помощью технической экспертизы.

В Зеленограде это подтверждают два свежих эпизода. В апреле курьер дважды проехал на красный и едва не сбил ребенка, а через месяц вынесли приговор водителю самоката, из-за которого в октябре тяжело пострадала пассажирка у корпуса 418, — в обоих случаях мощность двигателя устанавливала судебная экспертиза, уже после того как нарушение попало на видео. Мобильный стенд позволяет сделать это до инцидента и не дожидаясь суда.

Очередной рейд «Велокурьер» проведут на этих выходных — 20 и 21 июня. Когда стенд для контроля скорости курьерского транспорта привезут в Зеленоград, пока неизвестно.

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Метки:
самокаты, моноколеса и другие сим
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