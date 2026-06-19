Схема рейда выстроена так: инспекторы ГИБДД останавливают курьера и проверяют документы, сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) сверяют данные в системе АИС «Таксомотор», затем транспорт раскручивают на платформе с датчиками.

Если максимальная скорость превышает 25 км/ч, такой транспорт юридически считается мопедом: нужны права категории М, а на тротуар въезд закрыт. Курьеру грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, курьерской службе — до 200 тысяч.

МАДИ составляет административный материал и направляет дело в мировой суд. Транспорт нарушителя эвакуируют на штрафстоянку. В ходе одного рейда с 22 по 24 мая сотрудники Госавтоинспекции составили почти четыре тысячи административных материалов в отношении велокурьеров.

Ежедневно в Москве на линию выходит около 36 тысяч доставщиков, развозящих до 700 тысяч заказов. Без стенда определить реальную мощность и скорость транспорта прямо на улице нельзя — это выясняют только с помощью технической экспертизы.

В Зеленограде это подтверждают два свежих эпизода. В апреле курьер дважды проехал на красный и едва не сбил ребенка, а через месяц вынесли приговор водителю самоката, из-за которого в октябре тяжело пострадала пассажирка у корпуса 418, — в обоих случаях мощность двигателя устанавливала судебная экспертиза, уже после того как нарушение попало на видео. Мобильный стенд позволяет сделать это до инцидента и не дожидаясь суда.

Очередной рейд «Велокурьер» проведут на этих выходных — 20 и 21 июня. Когда стенд для контроля скорости курьерского транспорта привезут в Зеленоград, пока неизвестно.