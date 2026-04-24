Велосипед, который едет 60 км/ч

По ПДД настоящий электровелосипед имеет мощность до 0,25 кВт и может развивать скорость до 25 км/ч. Права не нужны, по тротуару ездить можно. Всё, что мощнее и быстрее — уже мопед: нужны права категории М, шлем, а доступ на тротуар закрыт.

Однако курьера на мощном мопеде можно встретить и в пешеходной зоне. И всё потому, что часть транспорта изначально продаётся с заниженными характеристиками по документам — и это не исключение, а массовая практика.

Исследование в телеграм-канале «Velonation» показало: из 56 лотов на Ozon настоящим электровелосипедом оказался только один. Остальные — транспорт мощностью 500-1000 Вт. Продавцы не скрывают схему: «Может ехать 60 км/ч, но в документах для ГАИ указано 25».

Крупные сети — включая «М.Видео» — продают такой транспорт с маркировкой «велосипед», хотя по характеристикам он ближе к мопеду или мотоциклу. В небольших магазинах реальные характеристики и вовсе не скрывают: в ElectroStreet, Electro Mall и «Ванта Байкс» на витринах стоят «электровелосипеды» мощностью 500-1000 Вт со скоростью до 60 км/ч. Ни в одном из проверенных магазинов покупателей не предупреждали о том, что для такого транспорта нужны права и шлем.

Читатель «Зеленоград.ру», работающий курьером, написал: «Работаю на электровелосипеде. Когда выхожу на трассу — снимаю ограничение, а когда на тротуарах — с ограничением езжу». То есть транспорт технически позволяет переключаться, а соблюдение правил остаётся на совести курьеров, хотя в мэрии говорят, что контролируют соблюдение курьерами максимальной скорости в 25 км/ч.

Почему это проблема для всех

Инциденты с курьерами на электровелосипедах в округе случаются регулярно. В ноябре 2025 года курьер с рюкзаком «Яндекса» сбил 12-летнюю девочку у корпуса 148 и скрылся. У ребёнка диагностировали сотрясение мозга. Водителя нашли и задержали по месту жительства.

В июне 2025 года курьер врезался в семилетнюю девочку на велосипеде у корпуса 1624 — не затормозил, а после предложил отцу «договориться». Примечательно, что это случилось именно на пешеходной дорожке.

«Зачем вообще ехать по узкому тротуару? Рядом есть ещё один, есть местный проезд вдоль дома, где никого нет — пара машин стоит, — почему бы не ехать там?», — негодовал отец девочки.

На проезжей части все тоже неспокойно: 7 апреля на пересечении Савелкинского проезда и Сосновой аллеи курьер на электровелосипеде едва не спровоцировал столкновение с легковым автомобилем. 13 апреля на улице Андреевка курьер дважды проехал на красный свет и едва не сбил ребёнка на самокате.

Пока транспорт по документам числится велосипедом, его водитель формально не нарушает правила движения. Права не нужны, страховки нет. Если такой «велосипед» попадёт в ДТП с вами — взыскать ущерб будет очень сложно.

Был ли это мопед?

ГИБДД регулярно проводит акцию «Велокурьер» — ловит курьеров и пользователей СИМ, нарушающих ПДД. Во время рейда в конца марта за три дня выявили 18 нарушителей, 14 из них ехали по тротуарам. Но на вопрос, были ли среди них курьеры на транспорте с характеристиками мопеда, УВД не ответило.

И это показательно. Во время рейда невозможно определить ни реальную мощность двигателя, ни вес транспорта — именно от этих параметров зависит, велосипед это или мопед. Согласно ПДД, СИМ весом до 35 кг может ехать по тротуару. Курьерские электровелосипеды нередко весят столько же или чуть больше. Всё это выясняется только через техническую экспертизу, не на улице.

Что делать с фальшивыми велосипедами?

Даже если курьерам на тяжёлом транспорте закроют доступ на тротуар, им фактически некуда ехать. Редакция «Зеленоград.ру» спросила Департамент транспорта и ЦОДД, где именно будут ездить сотрудники доставок и планируется ли специальная инфраструктура.

Департамент транспорта ответил: по велоинфраструктуре, а при её отсутствии — по правому краю проезжей части, как предписывает ПДД. На вопрос, рассматривается ли создание этой велоинфраструктуры, ответ был коротким: «Рекомендуем обратиться в Министерство транспорта».

ЦОДД на вопрос о создании инфраструктуры в Зеленограде перечислил всё, что есть: велодорожка на аллее Лесные Пруды и велопешеходная дорожка по Кутузовскому шоссе. То есть небольшие и не связанные между собой фрагменты.

Первый шаг уже сделан

Эксперт в области безопасности дорожного движения и автор телеграм-канала «Градовод» Василий Вишневский считает, что без обновления терминологии в ПДД любые запреты останутся точечными мерами: «Пока в документах курьерский транспорт считается велосипедом, его невозможно адекватно контролировать».

В ЕС проблему решили иначе — через классификацию на уровне техрегламента. Электровелосипед мощнее 250 Вт или быстрее 25 км/ч автоматически попадает в категорию мопедов. Точка контроля — на этапе производства и продажи, а не на тротуаре. В некоторых странах у полиции есть оборудование для измерения реальных характеристик прямо на месте. «У нас явно выбрали неверную очерёдность», — считает Вишневский.

Технический шаг уже сделан — новый ГОСТ Р 71894-2024, вступивший в силу 1 марта 2025 года, впервые разграничил электровелосипеды и мопеды. Но это технический стандарт, не правовой: без поправок в ПДД и КоАП он не работает.