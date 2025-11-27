Курьер на электровелосипеде сбил ребенка и скрылся. Она попала в больницу, а водителя нашли 27.11.2025 ZELENOGRAD.RU

«Мою дочь сбил курьер на электровелосипеде около корпуса 148. Сейчас она находится под наблюдением врачей в больнице с сотрясением головного мозга», — написал отец ребенка в чате района в прошлый четверг.

По его словам, курьер был в тёмно-розовой (фиолетовой) униформе и с жёлтым рюкзаком доставки «Яндекс», двигался со стороны корпуса 160 мимо детского сада в сторону улицы Николая Злобина — сбил девочку практически у подъезда.

После падения ребёнок не потерял сознание, но не помнит подробностей — подруга помогла ей встать и довела её до дома. Родители вызвали полицию и вместе с дочкой дали сотрудникам ГИБДД объяснения на месте происшествия. После этого девочку отвезли в травмпункт, а оттуда отправили в больницу по результатам осмотра и рентгена.

Отец девочки обратился в компанию «Яндекс», но там отвечали противоречиво: нет геоданных курьера на это время, курьер не является их сотрудником.

По последней информации от ГИБДД личность водителя уже установлена.

«Состояние дочери — удовлетворительное, но она продолжает жаловаться на головные боли, — рассказал отец. — Лечение и наблюдение продолжаются. После завершения амбулаторного этапа её направят на медицинскую комиссию для освидетельствования степени вреда здоровью — видеозапись с места происшествия нам предоставят одновременно с этим этапом».

Метки:
происшествия, дтп с участием детей, самокаты, моноколеса и другие сим, курьер
