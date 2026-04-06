«Мы считаем, что всё-таки с тротуаров надо убрать тяжёлые электросамокаты и велосипеды, которые работают для курьерской доставки. Мы считаем, что им, конечно, не место на тротуаре. И большое количество справедливых комментариев жителей Москвы, которые чувствуют себя дискомфортно, мы с ними полностью согласны», — сказал в интервью телеканалу «Россия 24» заместитель мэра и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.
Мэрия Москвы совместно с федеральным министерством транспорта работает над соответствующими изменениями в законодательство. Вероятно, это выполнение поручения Путина подготовить предложения по регулированию СИМ и электровелосипедов. До этого московским властям удавалось следить за безопасностью без жестких запретов.
Контролировать соблюдение запрета планируется через городские камеры и передачу данных о нарушителях в курьерские службы и ГИБДД — у легальных курьеров есть номера на сумках и транспорте. Ликсутов также пообещал «более жёсткий» контроль скорости: максимум 25 км/ч для самокатов и электровелосипедов.
Примечательно, что эти меры де-юре уже действуют. Ещё в 2024 году приказом департамента транспорта курьерские компании обязали технически ограничивать скорость транспорта до 25 км/ч и передавать телематические данные о поездках в городские информационные системы. Камеры уже отслеживают курьеров по номерам на сумках и транспорте.
Жесткий подход нетипичен для Москвы
До сих пор Москва выстраивала регулирование через партнёрство с бизнесом: курьерские компании заключали соглашения с городом, регистрировали курьеров в информационных системах, оснащали транспорт трекерами. И, похоже, это было эффективно: статистика по Москве показывает резкое снижение аварийности с участием СИМ за прошлый год. Но законодательный запрет тротуаров через федеральный закон, а не через «городские» договорённости — более жёсткий шаг.
Тема возникла не случайно. Путин упоминал её ещё в декабре: «Я вижу, что происходит с этой доставкой. Конечно, это вызывает озабоченность у наших граждан». По итогам заседания Совета по правам человека он поручил Минтрансу и МВД подготовить предложения — в том числе рассмотреть ограничения движения по тротуарам. Доклад должен быть готов до 1 июля.
Эксперты указывают на другой путь: вместо запрета тротуаров развивать выделенную инфраструктуру — велодорожки и полосы для СИМ, особенно там, где ширина тротуаров это позволяет. Эту возможность решения проблемы Путин в своём поручении не упоминал.