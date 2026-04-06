«Мы считаем, что всё-таки с тротуаров надо убрать тяжёлые электросамокаты и велосипеды, которые работают для курьерской доставки. Мы считаем, что им, конечно, не место на тротуаре. И большое количество справедливых комментариев жителей Москвы, которые чувствуют себя дискомфортно, мы с ними полностью согласны», — сказал в интервью телеканалу «Россия 24» заместитель мэра и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Мэрия Москвы совместно с федеральным министерством транспорта работает над соответствующими изменениями в законодательство. Вероятно, это выполнение поручения Путина подготовить предложения по регулированию СИМ и электровелосипедов. До этого московским властям удавалось следить за безопасностью без жестких запретов.