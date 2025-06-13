Инцидент произошёл в начале июня на улице Андреевка в 16-м микрорайоне. Семилетняя девочка ехала на велосипеде, навстречу ехал курьер. При виде ребенка он не затормозил. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Отец и две дочки ехали на велосипедах из 17-го микрорайона на улицу Александровка. Столкновение с курьером произошло в районе корпуса 1624. Девочка упала с велосипеда и заплакала. Отец вызывал ГИБДД по номеру 102, те сразу спросили о состоянии ребенка. Экипаж подъехал минут через 10. От приезда «скорой помощи» мужчина отказался, поскольку увидел у дочери только ушибленную и поцарапанную коленку.

«Курьер сразу начал кричать „Брат, давай договоримся!“ — рассказал „Зеленоград.ру“ отец девочек. — Ни о чем договариваться я, конечно, не собирался, протокол был оформлен. Пусть набирается статистика таких происшествий. Бесят два момента. Первый: курьер видит, что навстречу едет маленький ребенок и не тормозит, не останавливается. В конце концов, можно было съехать на газон. Второй: зачем вообще ехать по узкому тротуару? Рядом есть еще один, есть местный проезд вдоль дома, где никого нет — пара машин стоит, — почему бы не ехать там?»

В официальную сводку ДТП с пострадавшими это происшествие не попало. Ведется ли автоинспекцией внутренняя статистика таких происшествий (где формально нет пострадавших — поскольку за медицинской помощью не обратились), неизвестно.

В начале июня на зеленоградских дорогах пострадали двое детей — их сбили самокатчик и велосипедист. Курьер на электровелосипеде сбил на бульваре рядом с корпусом 1504 шестилетнюю девочку — она просто стояла на тротуаре. Электросамокат врезался в трехлетнего мальчика на тротуаре напротив корпуса 118 — малыш двигался навстречу на беговеле. Оба ребенка получили травмы.

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