По предварительным данным, мощность мотора превышает 250 Вт — это переводит транспортное средство в категорию мопеда и требует водительского удостоверения категории «М». Его у курьера не оказалось. Электровелосипед изъят и направлен на экспертизу для точного установления мощности.

Такие случаи — редкое исключение: мощный мопед под видом велосипеда удаётся разоблачить только тогда, когда нарушение попало на видео и получило огласку. При обычном рейде установить реальные характеристики невозможно — для этого нужна техническая экспертиза, которую никто не проводит прямо на тротуаре.

Курьеру предъявили три нарушения: два проезда на красный свет (ч. 1 ст. 12.12 КоАП — 1500 рублей за каждый эпизод) и езда без водительского удостоверения (ч. 1 ст. 12.7 — от 5000 до 15000 рублей). Электровелосипед изъят, помимо экспертизы, его отправят на штрафстоянку.

На вопрос о причинах нарушений курьер ответил, что спешил выполнить заказ.