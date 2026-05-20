На этом переходе работает совмещённая фаза светофора — она одновременно разрешает поворот направо с Берёзовой аллеи и переход улицы для пешеходов. Самокат двигался на зелёный для пешеходов, но по правилам водитель должен был сойти с самоката и перейти дорогу пешком. Разница принципиальна: пешеход и поворачивающий автомобиль успевают заметить друг друга и среагировать, а самокат на скорости 25-40 км/ч для водителя машины появляется внезапно.

Экспертиза, которую проводил суд, установила мощность самоката — 1000 Вт. По закону такой транспорт приравнивается к мопеду и требует водительского удостоверения категории «М» — его у водителя не было. Молодого человека признали виновным по статье нарушение ПДД с тяжким вредом здоровью, совершённое тем, у кого нет прав (пункт «в» части 2 статьи 264 УК РФ).

Подсудимый признал вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке — без судебного разбирательства. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Суд назначил три года условно с испытательным сроком три года и лишил права управлять любыми транспортными средствами на два с половиной года.

При вынесении приговора суд учёл, что осуждённый раскаялся, помогал следствию и оплатил пострадавшей медицинскую реабилитацию. Также учитывали его возраст и состояние здоровья. Приговор вступил в силу 16 апреля.