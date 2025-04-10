Светофор появился здесь полтора года назад — движение стало более упорядоченным, но время ожидания для машин и пешеходов увеличилось.

После модернизации перекрестка время работы пешеходного перехода через Берёзовую аллею увеличилось за сутки более чем в четыре раза без ущерба для автомобилей, а время ожидания для транспорта сократилось на треть, сообщили в компании «Спецдорпроект» и отметили, что изначально были против строительства светофора в этом месте.

Также на светофор добавили секции с «белым человечком» для обозначения совмещенной пешеходной и автомобильной фазы: зеленый горит одновременно пешеходам для перехода, а автомобилям для поворота, позволяя машинам «просачиваться» между пешеходами.

Умный перекресток анализирует поток автомобилей в реальном времени, с помощью датчиков под асфальтом определяя наличие транспорта, исключая холостой ход и сокращая время ожидания.