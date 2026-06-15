О «химическом» запахе и плёнке на воде пруда Быково болото сообщили на выходных местные жители.
После публикации «Зеленоград.ру» к пруду приехали сотрудники «Мосводостока», установили на воде ограждения, чтобы загрязнение не распространялось, и, вероятно, засыпали в воду сорбент.
Причина загрязнения пока неизвестна, однако это случается не впервые. Сбросы попадают в пруд через трубу, по которой водоём периодически пополняют водой. Характер загрязнений разный. Например, в октябре в пруд выливалась мутная белая вода.
Похоже, найти виновников сбросов пока не удаётся, если их вообще ищут. Спросим у «Мосводостока», как он борется с загрязнениями пруда.
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