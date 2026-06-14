Причина запаха неизвестна: он может быть связан как с цветением воды из-за жары, так и с другим загрязнением. Для подтверждения нужны проверка и пробы воды.

Местные жители также сообщают, что на пруду не работает фонтан. Такие фонтаны обычно помогают перемешивать воду и насыщать её кислородом.