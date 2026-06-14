Что именно произошло с водой в пруду Быково болото пока неизвестно. На фотографиях местного жителя видно, что вода у берега мутная, а на поверхности есть разводы, похожие на плёнку. По словам очевидца у пруда стоял сильный химический запах, уток и лебедей видно не было.
Причина запаха неизвестна: он может быть связан как с цветением воды из-за жары, так и с другим загрязнением. Для подтверждения нужны проверка и пробы воды.
Местные жители также сообщают, что на пруду не работает фонтан. Такие фонтаны обычно помогают перемешивать воду и насыщать её кислородом.
Если вы заметили загрязнения на зеленоградских водоёмах, сообщите в круглосуточную диспетчерскую «Мосводостока» по телефону 8-495-657-87-03. При обращении нужно описать, что произошло, указать точный адрес и ориентиры. Спросим «Мосводосток», что могло случиться на пруду.
Если вы были у Быкова болота в последние дни и тоже видели мутную воду, плёнку, запах, погибшую рыбу или отсутствие птиц, пришлите в редакцию фото или видео, место и время съёмки.