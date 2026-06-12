12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Через год, 12 июня 1991 года, прошли первые выборы президента РСФСР. Позже эта дата стала государственным праздником, а в современном календаре закрепилась как День России.

Из-за этого с праздником до сих пор бывает путаница. Его иногда по старой привычке называют Днём независимости, хотя точнее говорить о начале новой российской государственности в последние годы СССР и о переходе к новой политической системе.

Если 12 июня — повод вспомнить, откуда взялась современная Россия, то для Зеленограда это ещё и повод посмотреть, как эти события происходили здесь.

Конец 1980-х и начало 1990-х были для города временем резких перемен: выборов, смены городской власти, политических споров и даже карточек на продукты. То, что в учебниках выглядит как история страны, здесь проходило через семьи, заводы, магазины и решения местных руководителей.