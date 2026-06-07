Сейчас пруд долили до проектных отметок. Его глубина должна быть от полутора до трех метров. После долива на поверхности появилась тина, её уберёт Мосводосток, рассказал «Зеленоград.ру» подрядчик, выполнявший реконструкцию и благоустройство пруда.

Из всего перечня работ осталась высадка водных растений на биоплато — мелководном секторе, специально выделенном в пруду. Туда тоже подлили воды, но пока немного: организация, которая будет высаживать растения, попросила не заполнять биоплато полностью до посадки. Потом воду добавят. Ориентировочно растения высадят в ближайшие недели.

Запланировано и зарыбление пруда. Перед началом реконструкции всю рыбу из водоема выловили и вывезли на соседний пруд.

Жители также спрашивали, поставят ли на пруду кормушки или автомат с кормом для уток — такой уже есть на Быковом болоте. С этой инициативой нужно обращаться в управу района Силино. То же касается дополнительных домиков для уток.

Для сохранности водоема и нового благоустройства вокруг пруда стоило бы установить дополнительные камеры видеонаблюдения, считает подрядчик. «В проект вложено много сил и души», но сейчас в воду бросают мусор и камни — щебенку, которой отсыпан край водоема. Люди перелезают через ограждающие канаты, растягивают их, портят деревянные конструкции.

Сейчас на пруд смотрит городская камера, установленная на соседнем доме. Но, судя по поведению некоторых местных жителей, одной камеры может быть мало. На Школьном озере локальные камеры видеонаблюдения появились через год после ремонта и нескольких случаев вандализма.

А как вы считаете, чего еще не хватает на пруду?