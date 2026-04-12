Работы на пруду в 12-м микрорайоне вышли на завершающий этап — закончить благоустройство планируют к началу мая. Но кроме собственно ремонта и обновления территории, у проекта появится и необычная деталь: подрядчик делает для пруда деревянные фигуры — и тем самым фактически возвращает в город старую зеленоградскую традицию.

Реконструкция пруда началась прошлым летом. Водоем полностью осушили, очистили от ила, провели гидроизоляцию дна. Берега укрепили, вокруг уложили плитку, поставили лавочки и обустроили биоплато для водных растений. Сейчас благоустройство на финише.

Параллельно подрядчик готовит для территории декоративные элементы — деревянные фигуры медведя, гнома, дятла и совы. Он вырезает такие фигуры как хобби и оставляет их на благоустроенных объектах.