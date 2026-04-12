Подрядчик благоустройства Дунькиного пруда возрождает в Зеленограде традицию деревянных скульптур 12.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Работы на пруду в 12-м микрорайоне вышли на завершающий этап — закончить благоустройство планируют к началу мая. Но кроме собственно ремонта и обновления территории, у проекта появится и необычная деталь: подрядчик делает для пруда деревянные фигуры — и тем самым фактически возвращает в город старую зеленоградскую традицию.

Реконструкция пруда началась прошлым летом. Водоем полностью осушили, очистили от ила, провели гидроизоляцию дна. Берега укрепили, вокруг уложили плитку, поставили лавочки и обустроили биоплато для водных растений. Сейчас благоустройство на финише.

Параллельно подрядчик готовит для территории декоративные элементы — деревянные фигуры медведя, гнома, дятла и совы. Он вырезает такие фигуры как хобби и оставляет их на благоустроенных объектах.

Он готов делать различные фигуры и для других городских пространств — при наличии подходящего дерева и поддержки.

«Если есть сухостой, нужно 1,5-2 метра дерева, если спонсор найдется, я готов делать фигуры. Людям приятно, и мне нравится. Можно звонить, если есть желающие». С предложениями о фигурках при наличии дерева можно обращаться напрямую по телефону +7-926-451-22-25.

Для Зеленограда такая практика выглядит не случайной. В советское время здесь уже существовала традиция украшать зоны отдыха деревянными скульптурами: этим занималась бригада мастеров-резчиков при леспаркхозе. Тогда фигуры животных, беседки и навесы становились частью городской среды — и даже заказывались для московских бульваров.

Завершить все работы и открыть обновлённую территорию планируют к началу мая. Тогда же у пруда должны появиться и деревянные фигуры.

Реклама
Реклама
