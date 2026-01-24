Что сделали в ходе ремонта

Сначала пруд полностью осушили, очистили от ила и провели гидроизоляцию ложа. Дно укрепили слоями песка и щебня, уложили геотекстиль и гидроизоляционную мембрану, отремонтировали водовыпускные сооружения. Затем водоём заполнили водой.

Береговую линию по всему периметру укрепили железобетонными сваями и новым частоколом из брёвен лиственницы. На ограждениях установили пеньковые канаты.

Вокруг пруда уложили новую плитку и сделали каменную отмостку. Один участок пешеходной дорожки пока не завершён — на нём располагалась строительная техника. Этот фрагмент планируют доделать в апреле, тогда же установят бортовые камни. Лавочки вдоль дорожек уже смонтированы. На воде появился домик для уток — его подрядчик изготовил самостоятельно.