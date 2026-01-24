Сейчас рабочие вывозят строительное оборудование, убирают мусор и демонтируют ограждения. В ближайшее время пруд откроют для посещения.
Сейчас уровень воды находится под наблюдением: если к весне отметка будет в норме, дополнительное наполнение не потребуется, при недостатке воду дольют в апреле.
Весной закончат оставшиеся сезонные работы: планируется запуск рыбы, озеленение территории, и высадка водных растений на биоплато.
Сначала пруд полностью осушили, очистили от ила и провели гидроизоляцию ложа. Дно укрепили слоями песка и щебня, уложили геотекстиль и гидроизоляционную мембрану, отремонтировали водовыпускные сооружения. Затем водоём заполнили водой.
Береговую линию по всему периметру укрепили железобетонными сваями и новым частоколом из брёвен лиственницы. На ограждениях установили пеньковые канаты.
Вокруг пруда уложили новую плитку и сделали каменную отмостку. Один участок пешеходной дорожки пока не завершён — на нём располагалась строительная техника. Этот фрагмент планируют доделать в апреле, тогда же установят бортовые камни. Лавочки вдоль дорожек уже смонтированы. На воде появился домик для уток — его подрядчик изготовил самостоятельно.
Технический колодец у дорожки, который сейчас выглядит как бетонное кольцо (на фото), планируют украсить — декоративно выложить галькой. Рядом с ним и у детской площадки появятся деревянные фигуры. Их подрядчик сделает своими руками.
«Я делаю фигуры из дерева, это моё хобби. И на каждом своём проекте обычно оставляю такие фигуры — это мой подарок. Здесь хочется, чтобы детишки радовались, поэтому решил изготовить что-то для них и установить рядом с детской площадкой», — рассказал подрядчик.
Такие «автографы» компания оставляла и на прошлых своих объектах — после реконструкции Школьного озера в 10-м микрорайоне и Михайловского пруда в 15-м микрорайоне. На Школьном озере тогда появилась «именная» лавочка у пляжа и спасательной вышки с названием компании, а на Михайловском пруду поставили фигуру Совы, но она там не прижилась.