На Дунькином пруду в 12-м микрорайоне, который осушают для ремонта, вчера выловили рыбу (и даже раков) — её выпустили в пруд Быково болото в 1-м микрорайоне. Корреспондент «Зеленоград.ру» наблюдала за процессом.

Перед началом ловли воду спустили по колено — при таких условиях можно вылавливать рыбу. В некоторых местах остались ямы, там было чуть глубже, но уже к концу процедуры воды в пруду практически не осталось. «В ближайшие дни на водоёме по-прежнему будут работать помпы, чтобы полностью откачать воду», — сказал подрядчик.

Вооружившись сачками, рабочие выловили практически всю рыбу из пруда и даже несколько раков: «Сачки не всегда помогают, много ила, рыба прячется — вылавливаем руками», — сказал сотрудник Мосводостока.

Выловленную рыбу промывают в контейнере с чистой водой и перемещают в специальную бочку для перевозки. Она вмещает в себя 500 литров и около 100 кг рыбы. Внутри установлен аэратор, с помощью которого отдельно подаётся воздух и кислород.

«Бочки предварительно обрабатываются специальным составом. Чем чище бочка в процессе, тем лучше. Поэтому перед погружением в неё промываем рыбу от ила», — рассказал сотрудник организации по перевозкам.

По завершении процедуры рыбу отпустили в пруд Быково болото. А после окончания благоустройства на Дунькином пруду в него обещают вновь запустить карасей.

В ближайший месяц здесь установят новые деревянные опоры, старые практически полностью демонтированы. «Мы уже завезли хорошие шестиметровые брёвна из лиственницы, на четыре метра они будут погружены под землю. Предыдущие были всего по два метра, это неправильно», — добавил подрядчик. По его словам, работы по благоустройству планируется завершить в конце этого года.

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