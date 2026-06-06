Тема конкурса этого года — «Москва — порт пяти морей»: каждый участник за несколько часов готовил рыбный обед из трёх блюд — закуску или салат, суп и горячее с гарниром. Жюри оценивало организацию рабочего места, последовательность процессов приготовления и финальную подачу.

Антон Калатухин — представитель поварской династии: с детства помогал на кухне бабушке-повару, первую практику прошёл в ресторане тёти.

Антон второй раз побеждает в этом конкурсе — два года назад он тоже дошел до финала. Тема тогда была «Московский семейный обед», и он занял третье место среди одиннадцати финалистов.

«Московские мастера» — это конкурс не только для поваров, на нем соревнуются люди разных профессий. Победителями конкурса становились, в частности, рентгенолаборант зеленоградской больницы и ветеринар зеленоградской клиники.