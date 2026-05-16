Расим Казиханов семь лет работает в сфере лучевой диагностики. В команде зеленоградской больницы — с 2024 года. Номинацию «Рентгенолаборант» впервые включили в программу конкурса.

В конкурсе участвовало больше тысячи специалистов. Участников оценивали по теоретической подготовке, практическим навыкам, стрессоустойчивости и способности быстро принимать решения в нестандартных ситуациях. Практические этапы были максимально приближены к реальной работе — для заданий использовали цифровые симуляционные модули по МРТ и КТ.

«Московские мастера» — городской конкурс профмастерства для представителей 40 профессий. В этом году победители и призёры получили в подарок автомобили «Москвич» и возможность зарубежной стажировки.