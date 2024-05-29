При выставлении баллов члены жюри оценивали умение участников организовать рабочее место, наладить последовательность технологических процессов приготовления блюд, умение работать с продуктом и презентовать его. В жюри представители ресторанов «Кафе «Пушкин» и «Матрешка», ресторанного холдинга PerelmanPeople и компании «Аэромар».

Антон — представитель трудовой династии: он с детства помогал на кухне бабушке-повару, а первую профессиональную практику прошел в ресторане своей тети.