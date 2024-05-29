Антон Калатухин работает в ресторане паназиатской кухни Ziamo в Никольском проезде. В финале конкурса лучших специалистов-поваров он занял третье место.
Одиннадцать финалистов конкурса должны были приготовить полноценный семейный обед из трёх блюд: холодная закуска или салат, первое блюдо — суп или бульон, второе блюдо — мясное, либо рыбное, либо блюдо из птицы с гарниром на выбор.
При выставлении баллов члены жюри оценивали умение участников организовать рабочее место, наладить последовательность технологических процессов приготовления блюд, умение работать с продуктом и презентовать его. В жюри представители ресторанов «Кафе «Пушкин» и «Матрешка», ресторанного холдинга PerelmanPeople и компании «Аэромар».
Антон — представитель трудовой династии: он с детства помогал на кухне бабушке-повару, а первую профессиональную практику прошел в ресторане своей тети.