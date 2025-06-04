В Москве подвели итоги конкурса «Московские мастера — 2025» среди ветеринарных врачей. Победу одержала Надежда Кузина — ветеринар зеленоградской Станции по борьбе с болезнями животных.

В финале участники отвечали на вопросы по всем ключевым направлениям ветеринарии. Надежда Кузина показала лучший результат и стала победителем.