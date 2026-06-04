В Московской области до 1 июля обследуют дворы жилых домов и определят, где не хватает площадок для пожарной и спасательной техники. Застройщиков и управляющие компании обяжут оставлять во дворах место для техники, а тех, кто проезд не обеспечивает, — наказывать.

Весь июнь МЧС, администрации и управляющие компании должны обследовать дворы. Какие меры применять к тем, кто не обеспечит проезд, разработают сразу три областных ведомства.