В Московской области до 1 июля обследуют дворы жилых домов и определят, где не хватает площадок для пожарной и спасательной техники. Застройщиков и управляющие компании обяжут оставлять во дворах место для техники, а тех, кто проезд не обеспечивает, — наказывать.
Весь июнь МЧС, администрации и управляющие компании должны обследовать дворы. Какие меры применять к тем, кто не обеспечит проезд, разработают сразу три областных ведомства.
Пожарные теряют минуты у подъезда
Поводом стала статистика: больше чем в 60% случаев пожарным трудно подъехать к горящему дому, чаще всего мешают машины на проездах. То есть в 900 из 1500 пожаров пожарные тушат не с подъемника, а протягивая рукав через лестницу и теряя время.
В зеленоградском поисково-спасательном отряде №214 объясняли, что норматив прибытия — десять минут, и обычно зеленоградские пожарные укладываются в семь-восемь даже через пробки. А вот во дворе возникают препятствия: припаркованные машины, зимой — снег. Площадки, которые должны оставаться свободными, во многих дворах либо не сделаны, либо заняты чужими машинами.
Места для пожарных впишут в закон
В области хотят закрепить площадки для пожарной техники в законе о благоустройстве. Законопроект уже в Мособлдуме. По нему место для установки и разворота техники нужно закладывать еще при благоустройстве двора, а новые жилые комплексы до сдачи будет проверять Госстройнадзор.
Старые дворы будут дооборудовать постепенно. За 2025 и 2026 годы в области сделали 886 площадок — это меньше 3% многоквартирных домов.
В Зеленограде площадки для пожарной техники появились с 2006 года — после распоряжения мэрии. Разметку нанесли, но ее закрывают машинами.
В 2014 году на пожаре погиб четырехлетний ребенок — пожарные винили плотно стоявшие машины и газонные ограждения, из-за которых не смогли сразу подъехать и развернуть технику.
В 2020 году водитель автолестницы не сумел вовремя подъехать к нужному месту; жители и полицейские вручную передвинули три машины, но один человек погиб.
В феврале этого года загорелась квартира в корпусе 1424 — машины снова не смогли подъехать к подъезду, расчет шел пешком. В пожаре пострадал человек.
В марте пожарные из части №70 пошли по дворам с профилактикой — раздавали памятки, объясняли причины возгораний и отдельно напоминали про машины на проездах. Поводом стал рост числа пожаров, о котором в МЧС говорили еще зимой.
Формально наказание есть. По статье 20.4 КоАП за препятствие проезду пожарных гражданину грозит штраф 5-15 тысяч рублей. Машину эвакуируют, только если на месте стоит запрещающий знак. Пожарная разметка сама по себе основанием для эвакуации не является, а знаков во дворах почти нигде нет.
Рейды с эвакуацией могли бы закрыть этот пробел. В феврале 2025 года зеленоградское управление МЧС объявляло, что планирует проводить их вместе с полицией, но тогда же признавало: где, когда и как — неизвестно. О том, что рейды действительно пошли, с тех пор не сообщалось. Поэтому на практике машина на проезде так и стоит: оштрафовать водителя сложно, увезти автомобиль — не за что.
Пока пожарные просят о простом: парковаться в отведенных местах, прижиматься ближе к бордюру, не занимать площадки у гидрантов, а если иначе никак — оставлять под стеклом номер телефона, чтобы машину можно было быстро отогнать.