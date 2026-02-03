О пожаре в третьем подъезде местные жители сообщили около 0:30.
По сообщению очевидцев, пожарные машины не смогли подъехать к подъезду из-за припаркованных машин — пожарным пришлось идти пешком.
Приехали три машины скорой помощи. По меньше мере один человек пострадал. Его состояние пока неизвестно.
