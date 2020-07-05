Водитель автолестницы для тушения пожаров на высоких этажах не смог сразу проехать к нужному месту из-за плотно припаркованных во дворе автомобилей. Местные жители, сотрудники полиции и управы вручную передвинули три машины, чтобы освободить проезд для спецтехники.

Одна группа пожарных отправилась на эвакуацию людей, вскрытие и тушение квартиры изнутри. Другое звено обеспечило тушение огня с улицы.