Чёрный густой дым из окна квартиры на восьмом этаже корпуса 828Б заметили местные жители в третьем часу ночи воскресенья, 5 июля. В 2:11 сигнал поступил в диспетчерскую, через семь минут спецтехника была на месте.
Водитель автолестницы для тушения пожаров на высоких этажах не смог сразу проехать к нужному месту из-за плотно припаркованных во дворе автомобилей. Местные жители, сотрудники полиции и управы вручную передвинули три машины, чтобы освободить проезд для спецтехники.
Одна группа пожарных отправилась на эвакуацию людей, вскрытие и тушение квартиры изнутри. Другое звено обеспечило тушение огня с улицы.
При разведке в санузле горящей квартиры пожарные обнаружили труп 55-летнего мужчины. Из соседней квартиры спасли женщину, которой понадобилась помощь медиков.
Всего из подъезда эвакуировали больше 30 человек. С особенно задымленных восьмого и девятого этажей по лестнице вывели на улицу 12 человек, включая одного ребёнка, с использованием дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ). Ещё 21 человека, в том числе ребёнка и инвалида, проводили наружу из квартир с 10-го по 16-й этаж.
Пожар ликвидировали в 02:40, его площадь составила 35 квадратных метров. В тушении пожара и спасении жильцов участвовали 32 пожарных, задействовали 10 единиц техники. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём, очаг находился в комнате, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС.
Год назад пожарные вынесли из горящей квартиры в корпусе 1126 семейную пару. Мужчина и женщина получили смертельные ожоги. Тогда спецтехника также не смогла вовремя проехать к месту пожара из-за припаркованных во дворе автомобилей.
Более 80 процентов читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, высказались за то, что в случае необходимости пожарным можно таранить неправильно припаркованные автомобили. Однако в реальности это судебные иски на существенные суммы, которые пожарному ведомству не выиграть.
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