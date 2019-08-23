В квартиру на четвертом этаже пожарные проникали с двух сторон: один поднялся снаружи по приставной лестнице, другие вскрывали дверь с площадки перед квартирой.

Мужчину, обгоревшего и без сознания, вынесли из дома на носилках: его нашли там, где был очаг возгорания. Женщина пострадала меньше: она была в другой части квартиры. Обоих передали бригадам «скорой помощи». Через несколько часов мужчина скончался в больнице. У пары, как говорили соседи, — восьмилетняя дочь, которая во время пожара была не с родителями.

Очевидцы рассказывали, как слышали женские крики из горящей квартиры, как пытались своими силами взломать дверь до появления пожарных, как спецтехника не могла проехать во двор из-за припаркованных машин.

«Жёлтый Kia Ceed мешал проезду пожарной машины. Начали колотить по машине, чтобы хозяйка убрала, а она орала: „Уйдите от машины!“ Потом еще бегала фотографировала все номера машин. Свою так и не убрала», «Долго очень выходила. Как ее там вообще не затоптали», — поделился свидетель.

Той ночью спасли еще трех человек: вывели людей из квартир, расположенных выше горящей. Одна из спасенных написала обращение в префектуру: «Пожарные машины не смогли проехать к месту пожара ни с одной, ни с другой стороны из-за декоративного заборчика вокруг дома. Не будь его, пожарные с заездом одним колесом на травку подъехали бы и спасли людей. В итоге один человек сильно обгорел и ещё один человек погиб в этом пожаре! Что ещё надо, чтобы вы обеспечили нашу безопасность в экстренных ситуациях? Наш дом в 30 шагах от управы».

В ответ зампрефекта «проинформировал», что газонные оградки вокруг корпуса 1126 установили «по многочисленным просьбам» (впрочем, эти ограждения — отдельная тема). А для профилактики пожаров «с населением ведется активная просветительская работа». Вслед добавил, что «данные ограждения не являются препятствием для проезда спецтехники» и где на сайте районной управы почитать «подробно о причинах возникновения пожаров и действиях при пожарах».

В МЧС подтвердили, что газонные ограждения у корпуса 1126 ни при чем. Пожарные не могли проехать во двор из-за хаотичной парковки во дворе. И это повсеместная беда в Зеленограде, отметили в ведомстве: часто площадка для пожарных машин заставлена, автомобили припаркованы по обе стороны подъездных дорожек, а даже если с одной, пожарным всё равно не проехать.

Более 80 процентов наших читателей, принявших участие в опросе, высказались за то, что в случае необходимости пожарным можно таранить неправильно припаркованные автомобили. Однако в реальности это судебные иски на существенные суммы, которые пожарному ведомству не выиграть.