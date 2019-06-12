Квартира находилась на четвертом этаже 14-этажного дома. Площадь горевшей квартиры около 15 квадратных метров. Один пожарный поднялся по лестнице в окно, в то время как остальные направились к квартире через подъезд. Пострадали мужчина и женщина, которые, по словам пожарных, были сильно пьяны. Их 8-летней дочери не было в этот момент дома. Мужчину вынесли без сознания и обгоревшим. Женщину тоже отдали медикам. Также эвакуировали трех человек из вышестоящих квартир.

Пожарным, к счастью, удалось предотвратить распространение огня. Тем не менее, неправильно припаркованные машины вызвали сложности — пришлось ждать, пока хозяева спустятся и отгонят свои машины. Причем владельцы авто были недовольны, что кто-то трогает их машины.