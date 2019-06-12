11 июня вечером загорелась квартира в корпусе 1126. Прибывшие пожарные эвакуировали двух человек из горящей квартиры и трех из соседних. В 00:06 пожар потушили, сообщается на сайте МЧС.
Квартира находилась на четвертом этаже 14-этажного дома. Площадь горевшей квартиры около 15 квадратных метров. Один пожарный поднялся по лестнице в окно, в то время как остальные направились к квартире через подъезд. Пострадали мужчина и женщина, которые, по словам пожарных, были сильно пьяны. Их 8-летней дочери не было в этот момент дома. Мужчину вынесли без сознания и обгоревшим. Женщину тоже отдали медикам. Также эвакуировали трех человек из вышестоящих квартир.
Пожарным, к счастью, удалось предотвратить распространение огня. Тем не менее, неправильно припаркованные машины вызвали сложности — пришлось ждать, пока хозяева спустятся и отгонят свои машины. Причем владельцы авто были недовольны, что кто-то трогает их машины.
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