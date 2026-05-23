Резкие перепады в статистике происходят не впервые

По абсолютному числу преступлений Зеленоград всегда выглядит самым спокойным округом Москвы, но это объясняется прежде всего тем, что он самый маленький по населению. А при пересчёте на число жителей ситуация меняется.



В 2022 году преступность здесь выросла на 4%, тогда как в Москве в целом преступность снижалась — «Зеленоград.ру» фиксировал рекордные темпы роста и отрыв от других округов.



Весь 2023-й число преступлений падало (-8%), а в первой половине 2024-го снова резко выросло — сразу на 18%, быстрее всех остальных округов. Тогда «Зеленоград.ру» отмечал, что в пересчёте на число жителей округ оставался в числе антилидеров.



Теперь маятник качнулся в другую сторону и сильнее, чем где-либо ещё в городе.



Причины таких перепадов остаются непонятными. Например, когда в первой половине 2024 года число преступлений резко выросло, одной из возможных причин называли запуск МЦД и увеличение транзитного потока через Крюково. Но если эта гипотеза хотя бы частично объясняла рост, она не объясняет нынешнее резкое снижение.