За первые четыре месяца года в Зеленограде зарегистрировали на 36% меньше преступлений, чем год назад (всего 749). Это самое сильное снижение среди всех округов Москвы. Но для Зеленограда такие перепады уже привычны: последние годы число зарегистрированных преступлений здесь то резко росло, то резко падало. Почему — неизвестно.
По абсолютному числу преступлений Зеленоград всегда выглядит самым спокойным округом Москвы, но это объясняется прежде всего тем, что он самый маленький по населению. А при пересчёте на число жителей ситуация меняется.
В 2022 году преступность здесь выросла на 4%, тогда как в Москве в целом преступность снижалась — «Зеленоград.ру» фиксировал рекордные темпы роста и отрыв от других округов.
Весь 2023-й число преступлений падало (-8%), а в первой половине 2024-го снова резко выросло — сразу на 18%, быстрее всех остальных округов. Тогда «Зеленоград.ру» отмечал, что в пересчёте на число жителей округ оставался в числе антилидеров.
Теперь маятник качнулся в другую сторону и сильнее, чем где-либо ещё в городе.
Причины таких перепадов остаются непонятными. Например, когда в первой половине 2024 года число преступлений резко выросло, одной из возможных причин называли запуск МЦД и увеличение транзитного потока через Крюково. Но если эта гипотеза хотя бы частично объясняла рост, она не объясняет нынешнее резкое снижение.
Цифры приводит прокуратура Москвы, не показывая разбивку по видам преступлений. Структуру — сколько было краж, мошенничеств, грабежей именно у нас — ни прокуратура, ни УВД не раскрывают. «Зеленоград.ру» неоднократно запрашивал эти данные и оспаривал отказы, но детальной картины по округу до сих пор нет.
Поэтому судить о причинах можно только по московским тенденциям. Заметнее всего снизилось число мошенничеств — за четыре месяца их зарегистрировали на 29% меньше прошлогоднего. Краж стало меньше на 12%. Преступлений с использованием интернета и средств связи стало меньше на четверть. Это совпадает с тем, что по Зеленограду мы видели ещё в апреле: за первый квартал число кибермошенничеств у нас снизилось, а раскрываемость выросла с 25% до 40%.