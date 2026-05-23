Статистика преступности в Зеленограде снова резко изменилась — теперь в лучшую сторону 23.05.2026 ZELENOGRAD.RU

За первые четыре месяца года в Зеленограде зарегистрировали на 36% меньше преступлений, чем год назад (всего 749). Это самое сильное снижение среди всех округов Москвы. Но для Зеленограда такие перепады уже привычны: последние годы число зарегистрированных преступлений здесь то резко росло, то резко падало. Почему — неизвестно.

Резкие перепады в статистике происходят не впервые

По абсолютному числу преступлений Зеленоград всегда выглядит самым спокойным округом Москвы, но это объясняется прежде всего тем, что он самый маленький по населению. А при пересчёте на число жителей ситуация меняется.

В 2022 году преступность здесь выросла на 4%, тогда как в Москве в целом преступность снижалась — «Зеленоград.ру» фиксировал рекордные темпы роста и отрыв от других округов.

Весь 2023-й число преступлений падало (-8%), а в первой половине 2024-го снова резко выросло — сразу на 18%, быстрее всех остальных округов. Тогда «Зеленоград.ру» отмечал, что в пересчёте на число жителей округ оставался в числе антилидеров.

Теперь маятник качнулся в другую сторону и сильнее, чем где-либо ещё в городе.

Причины таких перепадов остаются непонятными. Например, когда в первой половине 2024 года число преступлений резко выросло, одной из возможных причин называли запуск МЦД и увеличение транзитного потока через Крюково. Но если эта гипотеза хотя бы частично объясняла рост, она не объясняет нынешнее резкое снижение.

Что именно снизилось — тоже неизвестно

Цифры приводит прокуратура Москвы, не показывая разбивку по видам преступлений. Структуру — сколько было краж, мошенничеств, грабежей именно у нас — ни прокуратура, ни УВД не раскрывают. «Зеленоград.ру» неоднократно запрашивал эти данные и оспаривал отказы, но детальной картины по округу до сих пор нет.

Поэтому судить о причинах можно только по московским тенденциям. Заметнее всего снизилось число мошенничеств — за четыре месяца их зарегистрировали на 29% меньше прошлогоднего. Краж стало меньше на 12%. Преступлений с использованием интернета и средств связи стало меньше на четверть. Это совпадает с тем, что по Зеленограду мы видели ещё в апреле: за первый квартал число кибермошенничеств у нас снизилось, а раскрываемость выросла с 25% до 40%.

Метки:
преступность, статистика
