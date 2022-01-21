Число тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых в Зеленограде, возрастает, начиная с 2019 года. При этом их раскрываемость начала падать ещё годом ранее. С чем именно это связано — сложно сказать. В полиции объясняют прирост тяжких преступлений ростом числа краж с банковских счетов, которые в 2018 году получили категорию тяжких. Однако детальная статистика по видам преступлений в Зеленограде не опубликована и УВД отказывается предоставлять её, несмотря на неоднократные запросы «Зеленоград.ру».
Одновременно с ростом начала падать и раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений.
Почему полицейское управление упорствует в своих отказал предоставлять информацию о структуре преступлений в Зеленограде, непонятно. Пресс-служба объясняет это тем, что для этого нужно проводить «аналитическую работу», хотя статистика по типам преступлений содержится в сводных отчетах Главного информационно-аналитического центра МВД, а значит и так собирается на местах.
Кроме того, по закону о СМИ, полиция может отказаться предоставить информацию о своей деятельности, если только они содержат охраняемую тайну, что вряд ли может относиться к статистике о структуре преступлений. Редакция «Зеленоград.ру» считает такое сокрытие данных незаконным, противоречащим общественному интересу и будет его обжаловать.
Наличие этих данных также доказывают публичные выступления руководителей зеленоградской полиции, которые говорят то об одном показателе, то о другом. Даже сама пресс-служба УВД в ответе на наш запрос цитирует интервью своего начальника полковника Андрея Глуздакова, где он рассказывает, что в 2021 году число электронных мошенничеств снизилось на 2,5%. Значит для начальника полиции эти данные существуют, а для обычных граждан — нет.