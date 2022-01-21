Почему полицейское управление упорствует в своих отказал предоставлять информацию о структуре преступлений в Зеленограде, непонятно. Пресс-служба объясняет это тем, что для этого нужно проводить «аналитическую работу», хотя статистика по типам преступлений содержится в сводных отчетах Главного информационно-аналитического центра МВД, а значит и так собирается на местах.

Кроме того, по закону о СМИ, полиция может отказаться предоставить информацию о своей деятельности, если только они содержат охраняемую тайну, что вряд ли может относиться к статистике о структуре преступлений. Редакция «Зеленоград.ру» считает такое сокрытие данных незаконным, противоречащим общественному интересу и будет его обжаловать.

Наличие этих данных также доказывают публичные выступления руководителей зеленоградской полиции, которые говорят то об одном показателе, то о другом. Даже сама пресс-служба УВД в ответе на наш запрос цитирует интервью своего начальника полковника Андрея Глуздакова, где он рассказывает, что в 2021 году число электронных мошенничеств снизилось на 2,5%. Значит для начальника полиции эти данные существуют, а для обычных граждан — нет.