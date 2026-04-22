Как защититься от мошенничества

Обратитесь в полицию или МФЦ после передачи смс-кода посторонним или при подозрении, что доступ к «Госуслугам» получили третьи лица, даже если сразу ничего не произошло: такое обращение фиксирует факт взлома и может помочь в будущем. На пресс-конференции привели пример из практики Зеленограда — спустя два года после взлома чужие данные использовали для оформления паспорта с другой фотографией и получения микрокредита, но раннее обращение человека подтвердило его непричастность.



Отдельно подчёркивают: сообщать лучше обо всём подозрительном — такие обращения не считаются ложными и в любом случае проверяются. Чтобы снизить риск, советуют не диктовать коды из смс, не устанавливать приложения по чужим ссылкам, не переводить деньги на «безопасные счета» и сразу прерывать подозрительные разговоры. Ни полиция, ни банки не решают важные вопросы по телефону и с помощью смс-кода.



Ещё одна важная мера — говорить с близкими: чем раньше человек расскажет родственникам или знакомым, что его убеждают срочно перевести деньги, продать имущество или взять кредит, тем больше шансов остановить мошенников вовремя. При возможных подозрениях — звоните по номеру 112, идите в полицию или в ближайший МФЦ.