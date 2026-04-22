За первые три месяца 2026 года в Зеленограде зарегистрировали 232 таких преступления против 286 за прошлый квартал. Раскрываемость при этом выросла и составила около 40% от общего числа, тогда как год назад была на уровне 25%, рассказали «Зеленоград.ру» в окружном УВД.
Основные схемы остаются прежними: звонки и сообщения от имени банков и госорганов, обман при покупках в интернете и псевдоинвестиции с обещаниями быстрого дохода. Во многих случаях мошенники пытаются получить доступ к «Госуслугам», чтобы использовать персональные данные для дальнейшего давления.
В УВД отметили, что потерпевшие «помолодели»: в первом квартале зафиксировали 13 несовершеннолетних. Подростками манипулируют и вовлекают их в противоправные действия. Им обещают заработок, но в итоге они сами становятся фигурантами уголовных дел. Если человека просят назвать кодовое слово, представиться сотрудником банка или забрать деньги у пожилого человека, это признак мошенничества.
Обратитесь в полицию или МФЦ после передачи смс-кода посторонним или при подозрении, что доступ к «Госуслугам» получили третьи лица, даже если сразу ничего не произошло: такое обращение фиксирует факт взлома и может помочь в будущем. На пресс-конференции привели пример из практики Зеленограда — спустя два года после взлома чужие данные использовали для оформления паспорта с другой фотографией и получения микрокредита, но раннее обращение человека подтвердило его непричастность.
Отдельно подчёркивают: сообщать лучше обо всём подозрительном — такие обращения не считаются ложными и в любом случае проверяются. Чтобы снизить риск, советуют не диктовать коды из смс, не устанавливать приложения по чужим ссылкам, не переводить деньги на «безопасные счета» и сразу прерывать подозрительные разговоры. Ни полиция, ни банки не решают важные вопросы по телефону и с помощью смс-кода.
Ещё одна важная мера — говорить с близкими: чем раньше человек расскажет родственникам или знакомым, что его убеждают срочно перевести деньги, продать имущество или взять кредит, тем больше шансов остановить мошенников вовремя. При возможных подозрениях — звоните по номеру 112, идите в полицию или в ближайший МФЦ.