Число зарегистрированных в 2022 году преступлений на территории Зеленограда выросло на 3,6% по сравнению с предыдущим годом. При этом в целом по Москве число преступлений уменьшилось. Более того, преступность растёт только в двух московских округах, а Зеленоград показал рекордные темпы роста.

Кроме Зеленограда рост числа преступлений сохраняется только в Северном округе (+3%), в остальных округах преступность уменьшается. В целом по Москве падение составило 4,5%

Год назад число преступлений в Зеленограде менялось теми же темпами, что и в целом по Москве — снизилось на два процента.

Причина криминальной аномалии 2022 года неизвестна. Прокуратура, опубликовавшая эту статистику, не приводит структуру преступлений по округам, а в МВД эти данные также не раскрывают.