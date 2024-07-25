За шесть месяцев 2024 года в Зеленограде совершено 1869 преступлений — это почти на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это перечеркивает тенденцию по снижению преступности в Зеленограде, которая продолжалась весь прошлый год (-8%).

По темпам роста преступности Зеленоград значительно опережает все другие округа, где наблюдается рост преступности. При этом в целом по Москве число преступлений снизилось (-4%). Также Зеленоград остаётся в антилидерах среди московских округов по относительному числу преступлений (в пересчете на число жителей).

Полиция и прокуратура дают по Зеленограду только общие цифры, без анализа структуры преступлений и причин роста их количества. Хотя недавно в качестве одной из возможных причин называли запуск МЦД, который привел к росту преступлений, совершаемых транзитными пассажирами на территории Зеленограда. Но доля таких преступлений в общем количестве роста, неизвестна.

Большинство читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе весной этого года, оценили вероятность стать жертвой преступления в нашем городе как «среднюю» (43%), как «низкую или очень низкую» — 37%, как «высокую или очень высокую» — 20%.