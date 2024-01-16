За прошлый год в Зеленограде совершено 3253 преступления и это на 8% меньше, чем годом раньше, сообщила прокуратура. Снижение на восемь процентов — это много. Для сравнения, в среднем по Москве число преступлений снизилось на 2,4%, а в некоторых округах даже выросло.

Тенденция 2023 года к снижению числа преступлений полностью противоположна тому, что было в 2022, когда число преступлений выросло почти на четыре процента, показав антирекорд по Москве.

При этом Зеленоград остаётся самым «криминальным» округом Москвы в пересчёте на число жителей (если не считать выбивающийся из статистики Центральный округ, где преступлений много, а жителей мало). На десять тысяч жителей в Зеленограде было 124 преступления, тогда как в среднем по Москве — 108.

Структура преступлений в Зеленограде пока неизвестна, но в целом по Москве прокуратура отмечает значительный рост по мошенничествам (+25%), тогда как число краж, грабежей, разбоев снизилось на 20-30%