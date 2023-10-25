Ноль зарегистрированных квартирных краж — такова статистика за девять месяцев года, рассказала на радио «Зеленоград сегодня» помощник прокурора Зеленограда Мария Мезенева.

При этом почти 40% от общего числа преступлений этого года в Зеленограде связаны с мошенничеством (их зарегистрировано 941, в прошлом году было 741). По сути это те же кражи, только с банковских счетов. Происходят они в основном в интернете, продолжаются звонки от лже-работников банков и прочих мошенников

Также крадут всё, что плохо лежит в общественных местах. Например, сегодня полиция сообщила о задержании подозреваемого, который украл сумку у человека, заснувшего на лавочке. А до этого он украл телефон, который забыли в салоне автобуса, а ещё раньше оплатил чужой банковской картой покупки в магазинах. Велосипеды из подъездов также продолжают красть.

По итогам прошлого года число зарегистрированных преступлений в Зеленограде выросло почти на 4% — это был самый большой рост среди московских округов. И сейчас Зеленоград остается одним из лидеров Москвы по количеству преступлений в пересчете на число жителей. И хотя динамика положительная — с начала года снижение на десять процентов — но в других округах этот показатель снижается быстрей.

Радует однако, что, по данным прокуратуры, в Зеленограде снизилось число хищений, грабежей, преступлений против жизни и здоровья.