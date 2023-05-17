По итогам четырех месяцев 2023 года число совершенных преступлений в Зеленограде снизилось сразу на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это снижение произошло после рекордных темпов роста этого показателя в прошлом году. Тогда число преступление в Зеленограде за год выросло на 3,6% на фоне падения на 4,5% в целом по Москве.

Вместе с тем, число преступлений, совершаемых в нашем городе, остается всё ещё высоким по сравнению с другими округами Москвы — в пересчете на число жителей Зеленоград лидирует по этому показателю (уступая только Центральному округу).

Причины резких скачков зеленоградской криминальной статистики неизвестны — традиционное апеллирование к особому расположению города не объясняет, к примеру, динамику преступности 2021 года, которая менялась теми же темпами, что и в целом по Москве — снизилось на два процента. Прокуратура, публикующая эту статистику, не приводит структуру преступлений по округам, в МВД эти данные также не раскрывают.