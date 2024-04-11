Рост преступлений происходит за счет транзитных пассажиров — например, иностранец зарегистрирован в Андреевке, работает в Москве, а преступление совершает на территории Зеленограда, рассказал в эфире радио «Зеленоград сегодня», начальник отдела по вопросам миграции зеленоградской полиции Роман Попонов.

Также есть рост тяжких преступлений со стороны мигрантов, которые находятся в России незаконно. На нормальную работу без легальных документов их не берут и они вынуждены искать, где заработать на еду или билет, а это провоцирует на совершение преступлений, объяснил Попонов.

В целом рост преступности среди иностранцев за прошлый год составил около 30%, но основной прирост связан с ужесточением миграционного учета. Перекрыли каналы массовой постановки на учет через МФЦ, не осталось «оптовиков» которые регистрировали у себя в «резиновых квартирах» по 30-40 человек. Это вынуждает нелегальных мигрантов покупать поддельные документы, а когда это их находят, возбуждают уголовное дело.

Зарегистрированные в Зеленограде иностранцы — это в основном трудовые мигранты. За 2023 году на миграционный учет в Зеленограде поставили 22641 иностранца, это немного меньше, чем годом раньше. По мнению Попонова, отток происходит, в частности, из-за проведения СВО, потому что уменьшился объем строительства, но в любой момент количество строек может вырасти и это приведет к росту числа иностранных рабочих.

Основная доля мигрантов приезжают в Зеленоград из Узбекистана (30%) и Таджикистана (20%), больше стало приезжих граждан Украины (без учета жителей новых территорий с российскими паспортами) — сейчас их 18%, есть также иностранцы из Киргизии (7%), Молдавии (7%), Белоруссии (5%), Азербайджана (4%) и Армении 4%.

Без иностранной рабочей силы обеспечить жизнь Зеленограда невозможно, считает Попонов. И когда иностранец приехал сюда сам, привез сюда семью, хочет здесь жить и развивать город — это плюс.

В Зеленограде нет ярких антимигрантских призывов, хотя иногда поступают жалобы, например, что иностранцы «кучкуются» на детских площадках. По мнению Попонова, это происходит из-за проблем с интеграцией иностранцев (слабого знания языка и культуры), при этом, когда на детской площадке один местный ребенок, а детей иностранцев десять человек, это вызывает дискомфорт, но нет и агрессии со стороны иностранцев по отношению к местным жителям.