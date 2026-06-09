Клевер и вика (или мышиный горошек) — ценные бобовые культуры. Их выращивали на корм скоту: в них много белка (до 20% в зелёной массе), а клевер к тому же — отличный медонос.

Остальные культуры крестьяне выращивали для своего стола. Хозяйство у местных жителей было в основном натуральное, а инвентарь ручной: лопата, серп, коса и грабли. Только в конце 19 века первобытную соху сменил железный плуг, появились конные косилки и молотилки.