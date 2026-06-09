Картинки с выставки: что выращивали в прошлом веке на земле, где сейчас стоит Зеленоград 09.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Подмосковье — это зона рискованного земледелия (регулярные майские снегопады не дадут соврать). Да и земли в наших краях богатыми не назовешь. Поэтому земледелие у местных крестьян было занятием вспомогательным — дополнением к столярному и трикотажному промыслам, кормившим целые деревни. Какие культуры здесь выращивали — показали в городском музее на выставке «Здесь будет Зеленоград».

Клевер и вика (или мышиный горошек) — ценные бобовые культуры. Их выращивали на корм скоту: в них много белка (до 20% в зелёной массе), а клевер к тому же — отличный медонос.

Остальные культуры крестьяне выращивали для своего стола. Хозяйство у местных жителей было в основном натуральное, а инвентарь ручной: лопата, серп, коса и грабли. Только в конце 19 века первобытную соху сменил железный плуг, появились конные косилки и молотилки.

В каждом доме имелись самодельные орудия труда: зернотерки, маслобойки, льночесалки, самопрялки и ткацкие станы. Продукты питания хранили в деревянных ларях, коробах или в глиняной посуде.

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Метки:
история зеленограда, деревня кутузово
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