В щите, разделенном на четыре части, в красном поле скачет на белом коне черкес с копьём (в старину говорили «черкас»). Щит покрыт княжеской мантией и увенчан короной с драгоценными камнями, имеющей вид чалмы с сизым пером. «Сия шапка изъявляет знаменитость родоначальника Черкасских князей Инала, который был султаном в Египте», — говорится в прошения князей Черкасских, поданном в 1798 году на имя директора Герольдии Козодавлева.

Вот и ответ: русские аристократы Черкасские пошли от черкесских князей. Это родня русской царицы Марии Темрюковны, второй жены Ивана Грозного, дочери Кабардинского князя Темрюка. Отец царицы, князь-валий всей Кабарды, доводился правнуком легендарному Иналу. Согласно легенде судьба занесла юношу-черкеса на южный берег Средиземного моря. Там он выучился военно-морскому делу и стал командующим флотом, а потом сделался султаном и правил Египтом восемь лет. Вернувшись на родину, Инал и там проявил себя мудрым правителем.

Его правнук Темрюк был деду под стать — храбрый воин и мудрый политик, он не хотел воевать с турецким султаном и крымским ханом в одиночку и обратился к русскому царю Ивану IV за покровительством и поддержкой.