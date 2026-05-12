Рисунок «Флейты» борется за победу в московском конкурсе — нужна ваша поддержка 12.05.2026 ZELENOGRAD.RU

14-летняя Екатерина Евдокимова второй год подряд выходит в финал городского конкурса «Наследие моего района». В этот раз она нарисовала корпус 360 — «Флейту», самый длинный жилой дом города. Работа попала в шорт-лист, и сейчас лидирует в категории «Профессионалы 12-15 лет» по результатам голосования.

Конкурс проводится в Москве уже в восьмой раз: юные художники от 7 до 15 лет рисуют любимые места города. В этом году на суд жюри поступило около пяти тысяч работ. Победителей в восьми номинациях выбирает профессиональное жюри, ещё в четырёх категориях — сами горожане через «Активный гражданин».

В прошлом году Екатерина участвовала в том же конкурсе с рисунком главного корпуса МИЭТ — ещё один памятник советского модернизма, спроектированный тем же Феликсом Новиковым. Работа уже побывала на выставках в московских парках и в Московской городской думе.

На картине, написанной гуашью, — вид на «Флейту» со стороны 6-го микрорайона. Видны надземный пешеходный мост, здание бизнес-центра на Центральной площади, много зелени. Небо прописано особенно тщательно.

Проголосовать за рисунок «Флейты» можно на портале «Активный гражданин», вопрос 4. Чтобы добраться до него, нужно сначала ответить на вопросы 1-3. Голосование открыто до 27 мая.

За голосование дают 20 баллов, которые потом можно обменять на разные призы на сайте ag-vmeste.ru. В частности, оплатить парковку.

