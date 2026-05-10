Пробуем записаться

Сообщение мэра было опубликовано 6 мая. В тот же день сотрудник «Зеленоград.ру» попробовал записать себя и своего ребенка в поликлинику по причине плохого самочувствия или боли.

Реальность оказалась не такой радужной, как видится мэру. К хирургу и лору ближайшего приёма пришлось бы ждать 8 дней. К лору, впрочем, был один свободный слот, но попасть на приём надо было через 4 минуты — вероятно, просто кто-то отменил запись.

К офтальмологу ситуация немногим лучше: свободного окошка через 7 дней. К терапевту было два окошко на дневное время, через три часа, но если не успеть, ждать надо было три дня три дня. К урологу запись есть.

В детской поликлинике ситуация схожая: ожидание хирурга и лора — 6 дней, офтальмолога — 13 дней. Педиатр доступен на следующий день, окон много.

Итог: ожидание приема у специалиста при боли и плохом самочувствии — от 6 до 13 дней.

Собянин против реальности

Это уже не первый отчёт мэра, который расходится с реальностью записью. В марте 2025 года Собянин хвалил доступность лор-помощи в Москве — а в Зеленограде в этот момент запись к оториноларингологу вообще отсутствовала. В апреле префектура заявила, что «ситуация стабилизировалась», но сама же больница тогда признавала кадровый дефицит и помощь врачей из стационара.

Отчасти проблема в нехватке врачей: прошлой весной поликлиники подняли предложения по зарплате офтальмологам и лор-врачам до 200 тысяч рублей — до этого несколько месяцев записи к ним не было. Частично помогло: к лорам талоны стали появляться.

Пять сотен зеленоградцев, опрошенных «Зеленоград.ру», рассказывали, что либо отказываются от похода к врачу, либо идут в платный медцентр. Те, кто тянет, рискуют оказаться с осложнениями.

Что делать, если не можете записаться

Работающий способ — жалоба в страховую компанию по полису ОМС. Зеленоградцы проверили: после такого обращения запись появляется в течение нескольких дней.

Узнать свою страховую и найти её контакты можно на сайте МГФОМС. Справочная — 8-495-952-93-21 или 8-800-250-11-41 (бесплатно, по рабочим дням с 8:00 до 20:00).

Подробнее о том, как добиться записи к дефицитному специалисту, — в нашем материале: https://www.zelenograd.ru/news/57391/

Сталкивались с такой же проблемой? Расскажите в комментариях или напишите нам — это поможет отследить, изменилась ли ситуация после очередного отчёта.