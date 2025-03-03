Но для многих зеленоградцев эти цифры звучат как приговор — похоже, их лор-проблемы, действительно, придется решать уже в операционных, которые так нахваливает мэр. Ведь получить амбулаторную помощь лор-врача в Зеленограде в рамках ОМС практически невозможно — запись к оториноларингологу стабильно отсутствует (вот и сейчас проверили — «нет свободного времени для записи»).

«Сначала каждое утро в 7:30 ловишь запись, потом ждёшь приёма ещё две недели. Как результат — упущен месяц лечения, проблема с ухом усугубилась — пока попала иначе приём, началось осложнение», — это типичный отзыв, один из нескольких сотен, которые «Зеленоград.ру» получил в ходе большого опроса недоступности записи к врачам.

Мы опросили более пятисот человек и большинство из них либо отказываются от обращения к врачу, либо обращаются в коммерческие медцентры. Первая группа, у которой болезнь прогрессировала, вероятно. оказываются затем на операционном столе, и увеличивают количество лор-операций, о которых потом радостно докладывает Собянин. А другая и вовсе выпадает из поля зрения мэра, тратя десятки тысяч рублей на платное лечение, которое не смогли обеспечить чиновники.