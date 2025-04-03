Ещё два дня назад офтальмологам и лор-врачам зеленоградских поликлиник предлагали 170 тысяч рублей, а сегодня уже 200 — рост почти 20%.

Если смотреть на сервисе поиска работы HeadHunter, то большинство соискателей хотят зарплату 145-180 тысяч, поэтому решение предложить зарплату немного выше средней кажется правильным шагом, чтобы наконец нанять врачей этих специальностей, записаться к которым в Зеленограде крайне сложно.

При записи к этим врачам все время «нет свободного времени для записи». Найти окошко может посчастливиться только рано утром, в 7:30, когда в системе появляются новые слоты — но и тогда везёт немногим.

Представитель департамента здравоохранения подтверждает проблему: «В настоящее время действительно наблюдаются некоторые трудности с записью по причине наличия вакантных ставок. Администрация ведет работу по поиску кандидатов».

Если вы заинтересовались этими вакансиями, свяжитесь со специалистом по кадрам по телефону 8-499-735-55-53 (добавочный 1443) или отправьте резюме на почту zotenkosm@zdrav.mos.ru



