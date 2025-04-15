Раньше запись к оториноларингологу можно было поймать только в редкие моменты, обычно утром около 7:30. Но вчера в системе появилось много талонов на 28 апреля — их разобрали лишь к 11 утра. Сегодня ещё лучше — по состоянию на 11 часов свободно более двадцати слотов.

Пациентов принимают сразу несколько специалистов: Анна Ольшевская, Шагабутин Мусаев, Елена Ян, Муслихиддин Мамадкулов, Елена Ризванова. Врачи работают в разных зеленоградских поликлиниках.

В больнице говорят, что активно ищут специалистов дефицитных направлений: «Подбор кадров идёт, коллеги из стационара помогают поликлиникам. Пока рано говорить о полном решении проблемы, но делаем всё возможное», — сообщили «Зеленоград.ру». Недавно зарплаты в опубликованных вакансиях заметно выросли — до 200 тысяч.

Однако проблема с офтальмологами остаётся напряженной — на момент публикации свободных слотов к ним не было.